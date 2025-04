The Voice Senior, anticipazioni finale: novità televoto, chi sono i 12 finalisti e chi è la grande favorita Stasera - 11 aprile 2025 - su Rai 1 va in onda l'ultimo appuntamento con il programma e finalmente scopriremo chi si aggiudicherà la vittoria.

Anche l’edizione 2025 di The Voice Senior è arrivata al capolinea. Questa sera, venerdì 11 aprile, il talent di Rai 1 dedicato alle più belle voci over 60 va in onda con il gran finale. Al timone, come sempre Antonella Clerici, che proprio questa sera premierà il vincitore, o la vincitrice, di questa quinta stagione. Ultima possibilità, quindi, per i 12 concorrenti rimasti in gara (3 per ciascun team) di esibirsi sul palco del programma con i brani assegnati dai rispettivi coach, Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino e Arisa. Vediamo insieme nel dettaglio cosa accadrà in quest’ultimo appuntamento, e chi sono i 12 finalisti in gara.

The Voice Senior, anticipazioni finale (11 aprile 2025)

È tutto pronto questa sera per la puntata finale di The Voice Senior 2025 (QUI il recap della semifinale). Al centro della scena, ovviamente, i 12 concorrenti finalisti rimasti in gara, e i loro coach (Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino e Arisa) che, dopo aver lavorato e preparato le esibizioni insieme ai cantanti dei loro team, sono ora pronti a darsi battaglia per far salire sul podio proprio uno dei loro talenti e assicurarsi la vittoria. Questa volta, però, il talent di Antonella Clerici presenterà una grande novità nel regolamento. A giudicare gli artisti, e a eleggere il vincitore, sarà infatti il pubblico da casa tramite il televoto. Per il o la cantante che trionferà, aggiudicandosi il primo posto, ci sarà la possibilità di pubblicare un brano con l’etichetta discografica ‘Warner Music Italia’.

Chi sono i 12 finalisti di The Voice Senior 2025

Ma chi sono i 12 finalisti di The Voice Senior? Puntata dopo puntata, e passate le Blind Audition e il temuto Knockout della semifinale, i 4 coach hanno dovuto decidere chi portare in finale e ciascun team è rimasto con tre cantanti. Il vincitore di questa quinta edizione, che ha incassato ottimi ascolti battendo sempre e a mani basse il competitor di Canale 5, vedrà il suo nome aggiungersi all’albo d’oro del talent show insieme ai predecessori: Diana Puddu (2024), Maria Teresa Reale (2023), Annibale Giannarelli (2021-2022) ed Erminio Sinni (2020). Al momento la favorita alla vittoria sembra essere la salentina Patrizia Conte (team D’Alessio), apprezzatissima dal pubblico che l’ha già resa una piccola star dei social, seguita da Danilo Grimieri (team Arisa). Ma il livello molto alto del cast di finalisti di questa edizione lascia aperto l’esito della finale a ogni pronostico.

Ecco chi sono i finalisti di The Voice Senior 2025:

Team Loredana Bertè

Paolo Pietroletti

Loredana Maiuri

Gianni Valente

Team Arisa

Monica Bruno

Danilo Grimieri De Ioanni

Maura Susanna

Team Gigi D’Alessio

Luca Virago

Graziella Marchesi

Patrizia Conte

Team Clementino

Alessandro Acciaro

Luigi Fontana

Luigi Lusi

Quando e dove vedere il talent

L’appuntamento con la finale di The Voice Senior 2025 è previsto per stasera in tv, venerdì 11 aprile 2025, in prima serata alle 21.30 su Rai 1, e ovviamente potrà come sempre essere recuperato anche in diretta o in differita in streaming su RaiPlay.

