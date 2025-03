The Voice Senior: Clerici dà del 'cornu*o' a Clementino, D'Alessio suona a un matrimonio, il figlio di Jimmy Fontana sorprende Nella puntata del 21 marzo Cristina viene aiutata da Arisa e Clerici, mentre Luciano non convince ma fa un appello per trovare una fidanzata: cosa è successo

Nella quinta puntata di The Voice Senior dedicata alle Blind Auditions, in onda venerdì 21 marzo 2025 su Rai Uno, non mancano sorprese: Antonella Clerici, affiancata in studio dai coach Loredana Bertè, Arisa, Gigi D’Alessio e Clementino, si trovano a conoscere nuovi aspiranti concorrenti, tra i quali c’è il figlio di Jimmy Fontana, Luigi Sbriccoli. Nel corso dell’appuntamento serale assistiamo inoltre a rivelazioni e momenti commoventi, ma anche a situazioni divertenti e inaspettate, dettate magari da un outfit come quello di Annamaria Prinzivalli. Ecco cosa è successo nella puntata del 21 marzo di The Voice Senior.

The Voice Senior, puntata 21 marzo 2025: cosa è successo tra Clementino e Annamaria, il matrimonio e il tradimento

Come anticipato, The Voice Senior è un programma fatto di momenti leggeri e altri più profondi, e noi vogliamo partire da un evento che ha suscitato nel pubblico grasse risate. Stiamo parlando del matrimonio di Clementino, o meglio il ‘Salutiere’, personaggio da lui inventato, con Annamaria Prinzivalli, salvata nella scorsa puntata dalla "seconda chance" offerta da Loredana Bertè, l’unica a non girarsi nel corso della performance. Tutto nasce da un commento di Gigi D’Alessio che, vedendo il vestito bianco da lei indossato, si scusa per non aver fatto alcun regalo di nozze e poi si offre di farle un omaggio al pianoforte. Nel frattempo Clementino si traveste dal "Salutiere", mettendosi sul capo la parrucca e ponendosi poi al fianco della concorrente come fosse il suo sposo mentre Gigi D’Alessio suona la marcia nuziale.

I due ‘sposi’ camminano vicini finché non giungono vicino alle poltrone, con il pubblico che urla "Auguri" e lei che chiede al rapper: "Ci dobbiamo baciare?" Prima un bacetto sul mento di lui, poi un bacio a stampo su richiesta del pubblico in studio e di D’Alessio. Arisa fa finta di non prenderla benissimo, mostrandosi così gelosa da domandargli più volte se si sia innamorato di Annamaria e dirgli che la relazione deve finire. Non manca però il tradimento, perché la concorrente, quando arriva il momento di scegliere la squadra, opta per Gigi D’Alessio, lamentandosi con Clementino del fatto che voglia decidere per lei: "Senti, ci siamo sposati da poco, giusto? Già mette bocca, non va bene. E allora scelgo Gigi". Annamaria ammette: "Ti ho tradito", e Antonella Clerici ironizza: "È già corn*to", ma Clementino non ci sta e ricorda: "Abbiamo già divorziato, però lei non si è sposata con Clementino ma col Salutiere".

A The Voice Senior il figlio di Jimmy Fontana

Poi conosciamo il figlio di Jimmy Fontana, Luigi Sbriccoli, che del padre dice: "Ci ha regalato sempre il Mondo, non solo la canzone. Eravamo molto diversi dal punto di vista della personalità, ma io ho imparato tante cose con lui, è stato un bellissimo pezzo di vita vissuto insieme. Mi manca moltissimo. È stato un gran papà, ci ha schermato, non ci ha mai fatto sentire sopra le righe". L’uomo canta "L’ultima occasione" di Mina al pianoforte e tutti i coach si voltano, ma la scelta di Luigi è tutt’altro che banale: "Sento la sincerità nelle vostre parole e ciò mi riempie di orgoglio, ma in questa occasione voglio fare un salto nel vuoto: Clementino".

Antonella Clerici conforta Cristina e Loredana Bertè canta con Clementino

Tra i momenti più commoventi ricordiamo invece l’esibizione di Cristina Bruno, tanto emozionata quando deve ‘attaccare’ da non ricordarsi più le parole del brano ‘Grande, grande, grande’ di Mina. Per fortuna, mentre l’orchestra continua a suonare, ci pensa Antonella Clerici ad aiutarla vedendola in difficoltà: "Respira, non ti preoccupare. È già successo ad altri" dice andando da lei per sostenerla. L’unica a girarsi per Cristina è Arisa, perché – ammette – "Capita anche a me", ma solo dopo averle dato manforte cantando sulle note della canzone di Mina in modo da permettere alla concorrente di proseguire l’esibizione da quel punto preciso. E così accade. La voce è bella, peccato per il momento di sbandamento (comprensibile).

Un altro bel momento, forse meno memorabile dei precedenti, è il duetto di Loredana Bertè e Clementino, che insieme cantano La mia banda suona il rock di Ivano Fossati. Nulla di eccezionale, ma l’alchimia tra i due c’è. Gigi D’Alessio non è deluso dalla performance, anzi ringrazia la Bertè in quanto "Dopo questa performance, bisogna dire grazie a Loredana che ha dato il passaporto a Clementino per entrare nel mondo dei grandi". "Vuol dire che è diventato adulto?" chiede la Clerici che riceve subito conferma dal musicista napoletano. "Una delle cose più belle è stato questo duetto tra te e Loredana. Adesso ci ha messo la sua faccia, la sua voce e la sua personalità per farti diventare grande" aggiunge D’Alessio, e Clementino gli dà ragione: "Grazie Maestro, grazie Loredana".

The Voice Senior: Bertè ricorda Mia Martini e racconta la sua vita notturna come gli altri coach

Durante la puntata del 21 marzo 2025 di The Voice Senior, Loredana Bertè mostra foto che ritraggono lei e la sorella Mia Martini insieme. In una di queste immagini sono ancora bambine e hanno 3 anni e 6 anni (Mia Martini). In un’altra, invece, la Bertè indossa un grembiule nero e svela: "A 4 anni sapevo già leggere e scrivere", mentre in un’altra ancora la vediamo seduta sulla sua auto: le due sorelle avevano comprato lo stesso modello con i primi guadagni, ma le loro macchine si distinguevano perché quella di Loredana era piena di adesivi. Infine, presentando un’immagine dove appaiono giovani ma più grandi, la Bertè spiega: "Dovete sapere che Mimì sembrava tranquilla, ma è sempre stata la più scatenata delle due. In questa foto mi aveva chiesto se mi sentissi bene perché dovevamo andare in autostop fino a Londra".

Si passa a parlare delle vite notturne dei coach e Loredana Bertè racconta: "Io ho passato metà della vita nelle discoteche", ma il commento più esilarante, per quanto ironico è il tono di voce, è quello di Gigi D’Alessio: "Io ci sono andato una sola volta ed era il 23 novembre del 1980. Si verificò il terremoto e da quel giorno non ci sono più andato".

Clementino svela un aneddoto sull’ultimo Festival di Sanremo con Rocco Hunt

Non manca inoltre un racconto di Clementino relativo al Festival di Sanremo 2025, dove ha cantato al fianco di Rocco Hunt nella serata dei duetti. Il rapper parla di una "situazione comica" e aggiunge: "Stai 48 ore a Sanremo a prepararti per fare solo 3 minuti sul palco. Quindi io dicevo a Rocco: ‘Non ti preoccupare, respira, mi raccomando che spacchiamo’. Sono stato sicuro e tranquillo fino a 30 secondi prima di salire sul palco. A quel punto era Rocco che dava forza a me, mi ero pietrificato".

Infine, il meraviglioso appello di Luciano, aspirante concorrente per il quale però non si gira nessun coach. L’uomo è in cerca di una donna che sia "bella e brava, e che abbia tanta testa e tanto cuore". Gigi D’Alessio prende la palla al balzo per scherzare e allo stesso tempo fare un complimento a una sua collega: "È Loredana". Poi Arisa gli chiede cosa offrirebbe in cambio e Luciano risponde: "Offro una persona tranquilla che sa usare il cervello quando ci vuole. Ho una sola figlia e mi è venuta bene, si chiama Beatrice e il cuore me lo dice". Il siparietto si conclude con Gigi D’Alessio che domanda alla Clerici il suo numero di telefono e lei che confessa: "Nemmeno io ricordo il mio numero a memoria. Basta scrivere all’e-mail di The Voice così poi facciamo un’altra trasmissione che si occupa di trovare le persone e metterle insieme".

Le squadre dei coach di The Voice Senior 2025

La squadra di Gigi D’Alessio:

Maria Castiglione

Silvio Cairola

Luca Virago

Patrizia Conte

Francesco Benedetto

Graziella Marchesi

Annamaria Bove

Umberto Mari

Assunta Serafini

Annamaria Prinzivalli

Carla Luvarà

La squadra di Loredana Bertè:

Laura Gambirasi

Gabriele Marciano

Gianni Petrillo

Francesco Benedetto

Chiara Forbicioni

Franco Desideri

Eleonora Salvi

Claudio Maggio

Paolo Pietroletti

Maria Luce Vario

Loredana Maiuri

La squadra di Arisa:

Maura Susanna

Lucia Del Piano

Claudio Torelli

Elisabetta Stramaglia

Gianni Valente

Antonio Summa

Francesco Dominici

Danilo Grimeri De Ioanni

Anna Vinci

Fabrizio Emigli

Cristina Bruno

La squadra di Clementino:

Luigi Lusi

Gianni Spolverato

Nicola Crivaro

Alessandro Acciaro

Stefania Brambilla

Andrea Caserta

La coppia Marina Bicego e Andrea Bottene

Bruno Mercatelli

Luigi Sbriccoli

Panagiotis Nikolakeas

Carlo Beni

