Finalmente ci siamo. The Last of Us torna con la seconda stagione, e lo fa con un carico di aspettative altissimo. La prima ha lasciato il segno, ma ora si cambia tono: più ombre, più emozioni, più dolore. E anche più domande.

The Last of Us 2: la trama e il super cast

Gli eventi riprendono qualche anno dopo il finale della prima stagione. Ellie è cresciuta, e con lei anche il peso delle scelte fatte. Vendetta, rimorsi e relazioni complicate sono il cuore di questa seconda parte, dove tutto è più crudo, più fisico, ma anche più introspettivo.

Pedro Pascal e Bella Ramsey tornano nei panni di Joel ed Ellie. Ma gli occhi sono puntati su Kaitlyn Dever, che interpreta Abby, personaggio centrale e già al centro di discussioni tra i fan. Insieme a lei, nuovi ingressi come Isabela Merced, Young Mazino e Danny Ramirez.

I creatori Craig Mazin e Neil Druckmann promettono una stagione più intensa e personale. Le riprese, girate in Canada, regalano scenari spettacolari e desolati, perfetti per l’atmosfera malinconica della serie.

The Last of us: quando e dove vedere la serie con Pedro Pascal

La nuova stagione di The Last of Us debutta oggi su Sky e in streaming su NOW. Gli episodi escono ogni settimana su Sky Atlantic, ma il primo è già disponibile anche on demand per chi preferisce guardarlo senza attese. Se avete apprezzato la prima stagione, questa potrebbe sorprendervi ancora di più.

