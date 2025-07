Shrek, l'icona pop che ha rivoluzionato i film di animazione: dal Gatto con gli stivali a Zendaya Quattro film, due spin-off, una serie tv, canzoni indimenticabili, meme a non finire: in attesa di Shrek 5 ripercorriamo la storia dell'orco più famoso di sempre

CONDIVIDI

Sono passati più di 20 anni dall’uscita nelle sale di Shrek, il capolavoro targato Dreamworks che nel 2001 ha rivoluzionato il concetto di animazione. Per la prima volta, infatti, un film solo apparentemente per bambini si rivelava in realtà un mix esplosivo di humor irriverente, satira sociale e riferimenti pop. Elementi che, uniti a un cast di doppiatori da fare invidia a un kolossal hollywoodiano, una colonna sonora diventata iconica e uno stile grafico rivoluzionario, hanno reso Shrek un fenomeno culturale capace di resistere al passare del tempo, di evolversi e restare saldamente radicato nell’immaginario collettivo di grandi e piccini che, infatti, continuano a guardarlo e riguardarlo anche in streaming. Non a caso è stato il primo film a vincere l’Oscar come miglior film di animazione, categoria introdotta proprio nel 2002.

La saga di Shrek ha riscosso un tale successo da generare non solo sequel (nel 2026 uscirà Shrek 5), ma anche spin-off, cortometraggi, serie tv e meme sul web a non finire, entrando di diritto nell’olimpo delle saghe cinematografiche più amate di tutti i tempi. Se volete saperne di più sull’universo di Shrek, Fiona, Ciuchino e il Gatto con gli Stivali mettetevi comodi, perché in questo articolo lo esploreremo nel dettaglio rispondendo a tutte le domande più frequenti e curiose sull’orco più amato del cinema: da quanti capitoli è composta la saga, quali sono i personaggi principali, chi sono i doppiatori italiani e originali, le anticipazioni sulle prossime uscite, dove recuperare in streaming tutti i film e molto altro ancora.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Quanti film di Shrek sono usciti?

Dal 2001 a oggi, il franchise di Shrek ha intrattenuto generazioni di spettatori, diventando negli anni un’icona pop sempre più riconoscibile in tutto il mondo. La saga principale di Shrek è composta attualmente da quattro film, che presto diventeranno cinque con l’uscita dell’attesissimo Shrek 5, a cui si aggiungono due spin-off e una serie Netflix, oltre a svariati cortometraggi e speciali a tema.

Shrek

Uscito nel 2001, è il film che dà il via alla saga. Shrek è un orco burbero e solitario che vive tranquillo nella sua palude, lontano da qualsiasi interazione con gli esseri umani e le creature delle fiabe. Quando il malvagio Lord Farquaad, basso e narciso, spedisce tutti i personaggi delle fiabe nei suoi terreni, Shrek è costretto a intraprendere una missione per recuperare la sua privacy. Accompagnato dall’asino parlante (e chiacchierone) Ciuchino, i due affrontano castelli, draghi e incontrano la tosta principessa Fiona, che nasconde un incredibile segreto.

Shrek 2

Il sequel esce nel 2004 e introduce nuovi personaggi, su tutti il celeberrimo Gatto con gli Stivali. Dopo il lieto fine del primo film, Shrek e Fiona partono alla volta del regno di Molto Molto Lontano per presentare all’orco i genitori di lei. Tuttavia, l’arrivo della coppia scatena una serie di tensioni familiari e di intrighi orchestrati dalla temibile Fata Madrina e da suo figlio, il viscido Azzurro: per salvare la sua storia d’amore con Fiona, Shrek sarà chiamato a prendere una decisione (forse) irreversibile. Shrek 2, più "adulto" del primo, esplora il tema dell’accettazione di sé e delle maschere sociali ed è considerato finora il migliore film della saga.

Shrek Terzo

Nel 2007 ecco il terzo capitolo della saga cinematografica di Shrek, che si apre con una tragedia: Re Harold, il padre di Fiona, è gravemente ammalato e il trono di Molto Molto Lontano rischia di passare proprio a Shrek. L’orco, però, non è minimamente intenzionato a diventare sovrano: così, insieme al fido Ciuchino e al Gatto con gli Stivali, parte alla ricerca dell’unico erede legittimo, un giovane timido e insicuro di nome Artie. Un film che, al di là delle solite citazioni, parodie e gag spassose, parla di responsabilità, crescita e identità.

Shrek e vissero felici e contenti

Il quarto (e ultimo, ancora per poco) film della saga esce nel 2010. Dopo anni di vita matrimoniale e paternità, Shrek comincia a sentire la nostalgia della sua vecchia vita nella palude. In un momento di crisi, accetta un patto con Tremotino, un folletto subdolo che lo catapulta in una realtà alternativa dove nulla è come dovrebbe essere. Shrek dovrà lottare per ritrovare se stesso e, soprattutto, tornare nel "suo" mondo. Il finale, intenso, emozionante e pieno d’azione, chiude l’arco narrativo principale per fare spazio agli spin-off.

Il Gatto con gli stivali e gli spin-off di Shrek

A partire da Shrek 2, il successo del personaggio del Gatto con gli Stivali è stato tale da portare alla nascita di un filone parallelo fatto di due film e di una serie Netflix:

Il Gatto con gli Stivali (2011) è un prequel del primo Shrek, che esplora le origini del personaggio e la sua ricerca dei fagioli leggendari che permettono di raggiungere la Terra dei giganti e l’Oca d’oro.

Il Gatto con gli Stivali 2: L’Ultimo Desiderio (2022) è ambientato dopo gli avvenimenti di Shrek e vissero felici e contenti, e approfondisce ulteriormente, in maniera più adulta e profonda, la storia del felino spadaccino. Anche per merito di un’animazione visivamente innovativa, il film ha riscosso grande successo e ha rilanciato l’interesse per tutto il franchise, spingendo di fatto allo sviluppo di Shrek 5.

La serie Netflix con protagonista il Gatto con gli stivali

A cavallo tra i due spin-off di Shrek, tra il 2015 e il 2018 Netflix ha pubblicato sei stagioni della serie Le avventure del Gatto con gli stivali, realizzata dalla Dreamworks Animation Television. Le vicende raccontate si svolgono cronologicamente prima del film Il Gatto con gli stivali, e vedono il protagonista alle prese con gli invasori della città magica di San Lorenzo, dove lui vive e che proprio per colpa sua ha perso la barriera magica che la proteggeva dalle minacce esterne. In totale, Le avventure del Gatto con gli stivali è composta di 77 episodi, della durata di circa 20 minuti l’uno, ma al momento è stata rimossa dalla piattaforma. Non è da escludere che torni disponibile in prossimità dell’uscita nelle sale di Shrek 5.

I personaggi di Shrek e i loro doppiatori famosi

Uno dei segreti del successo della saga di Shrek è senza dubbio il suo cast di doppiatori, che ha saputo dare vita a personaggi dotati di carisma, ironia e profondità. La versione originale dei film può contare infatti su alcuni dei più famosi volti di Hollywood. Shrek, per esempio, è Mike Myers. Il ruolo del protagonista inizialmente era destinato al comico americano Chris Farley, scomparso prematuramente nel 1997 quando ormai aveva già registrato gran parte dei dialoghi del primo film. La sua improvvisa morte portò la produzione a ripartire da zero con l’attore e comico canadese Mike Myers, che tutti conosciamo per avere interpretato Austin Powers nell’omonima saga, che scelse di ridoppiare interamente l’orco con un accento scozzese ispirato alla madre.

Ciuchino è Eddie Murphy, mentre dietro la Principessa Fiona c’è la voce di Cameron Diaz. Il Gatto con gli Stivali infine è reso indimenticabile dall’accento spagnolo di Antonio Banderas, senza dimenticare personaggi secondari come Azzurro e Artie che sono interpretati rispettivamente da Rupert Everett e Justin Timberlake.

Chi sono i doppiatori italiani di Shrek?

Anche il doppiaggio italiano di Shrek ha goduto di voci brillanti e perfettamente in linea con la verve dei personaggi originali: l’orco protagonista è doppiato dal compianto Renato Cecchetto, scomparso nel 2022. Nanni Baldini è Ciuchino, mentre Selvaggia Quattrini presta la voce alla principessa Fiona. Il Gatto con gli stivali debutta con la voce di Massimo Rossi per poi, a partire da Shrek Terzo, venire doppiato anche nella versione italiana da Antonio Banderas. Un altro doppiatore celebre come Pino Insegno compare in più ruoli secondari, dallo specchio magico del primo film al cavaliere senza testa del terzo.

Shrek 5, quando esce e tutto quello che sappiamo

Dopo oltre 15 anni di silenzio, Shrek sta per tornare sul grande schermo con un nuovo film ufficialmente confermato da DreamWorks e Universal Pictures. Il titolo è semplicemente Shrek 5, anche se non è escluso che da qui all’uscita, soprattutto nelle versioni tradotte, venga aggiunto un sottotitolo o un gioco di parole. L’uscita nelle sale è prevista per il 23 dicembre 2026 e il film avrà due registi: Conrad Vernon e Walt Dohrn che, nelle versioni originali, ha doppiato il personaggio di Tremotino.

Annunciato tramite un video teaser di pochi secondi, Shrek 5 adotterà una grafica completamente rinnovata grazie al software per l’animazione MoonRay, già visto nel 2022 ne Il Gatto con gli Stivali 2: L’Ultimo Desiderio e che ha fatto storcere il naso a molti fan per il modo in cui appaiono diverse le espressioni facciali dei protagonisti.

La trama di Shrek 5, nel cast c’è anche Zendaya

Ebbene sì, la grande novità di Shrek 5 è la presenza nel cast dei doppiatori della "prezzemolina" di Hollywood Zendaya. L’attrice tra le più in voga degli ultimi anni interpreterà Felicia, la figlia adolescente e ribelle di Shrek e Fiona, ma nulla si sa ancora sulla trama del film. Si vocifera che possa essere ambientato nel mondo reale, ma si tratta soltanto di rumors e sul web sono già rimbalzate le teorie più disparate. Alcuni utenti su X suggeriscono addirittura che, dal momento che nel teaser il personaggio di Zendaya ha gli occhi marroni, in realtà non si tratti dell’unica figlia femmina della coppia (che nei precedenti film aveva gli occhi azzurri) bensì di uno dei due fratelli dopo la transizione.

Il futuro di Shrek: in arrivo un altro spin-off, stavolta su Ciuchino

Non solo Shrek 5 e non solo Il Gatto con gli stivali: nel futuro della saga c’è un altro film spin-off, stavolta incentrato sul personaggio forse più divertente e amato dell’intero franchise: Ciuchino. Come confermato nel giugno del 2024 dal suo doppiatore originale, Eddie Murphy, la Dreamworks è al lavoro anche su un film interamente dedicato all’asino parlante che è da sempre la fidata spalla di Shrek. Murphy non ha mai nascosto il suo interesse in un progetto di questo tipo e sicuramente anche i tanti fan del franchise non vedrebbero l’ora di vedere un film incentrato su Ciuchino, che si tratta di una origin story o di un’avventura stand alone slegata dalle vicende canoniche già viste nei film.

Quali sono le canzoni più famose di Shrek?

Ci sono film che rendono indimenticabile una canzone e canzoni che rendono indimenticabile un film. Nel caso di Shrek si può dire che siano successe entrambe le cose, dal momento che il brano All Star degli Smash Mouth, che accompagnava i titoli di apertura del primo film, è diventato parte integrante del suo successo e ancora oggi non si può pensare al film senza fischiettare la canzone (e viceversa). Mescolando hit del panorama pop a brani classici reinterpretati in chiave emotiva, come la commovente Hallelujah nella versione di Rufus Wainwright o l’esplosiva Holding Out for a Hero di Jennifer Saunders, la saga di Shrek ha saputo enfatizzare i momenti chiave dei vari film, rendendo ogni scena indimenticabile.

Shrek e i meme: l’evoluzione di un’icona di culto digitale

Quando Shrek uscì nel 2001, nessuno avrebbe potuto immaginare l’impatto di questo orco verde, scorbutico e dissacrante nella cultura del terzo millennio. Un vero e proprio cultural reset, un’opera che ha rotto gli schemi narrativi e visivi dell’epoca e aperto la strada a un nuovo modo di fare animazione. Fino ad allora, infatti, era impensabile immaginarsi Biancaneve mentre combatteva in slow motion, quantomeno al cinema perchè i precursori di questa animazione dissacrante (come i Simpson o Beavis and Butthead) venivano solitamente relegati alle seconde serate televisive e rigorosamente accompagnati dal famigerato bollino rosso.

Con la diffusione dei social e di piattaforme come Reddit, Tumblr e 4chan, dagli anni 2010 Shrek ha vissuto una seconda giovinezza sul web. Meme, remix, fan art e video parodici lo hanno trasformato in un patrono della cultura meme: dal celeberrimo "Shrek is love, Shrek is life" diventato virale nel 2013, da cui sono derivate migliaia di reinterpretazioni (alcune ironiche, altre disturbanti), fino ad arrivare al più recente trend su TikTok "Somebody once told me" ispirato al già citato brano All Star.

Dove vedere i film di Shrek in streaming e in che ordine

I primi tre film della saga di Shrek (Shrek, Shrek 2 e Shrek Terzo) sono disponibili in streaming su Prime Video e Netflix. Il quarto, Shrek e vissero felici e contenti, si può acquistare o noleggiare sempre su Prime Video, oppure su Apple Tv, così come i due spin-off con protagonista Il Gatto con gli stivali. Se siete interessati a un "recappone" della serie, magari seguendo l’ordine cronologico degli eventi, allora dovreste guardarli così uno dopo l’altro:

Il Gatto con gli stivali Shrek Shrek 2 Shrek Terzo Shrek e vissero felici e contenti Il Gatto con gli stivali 2: l’ultimo desiderio

Potrebbe interessarti anche