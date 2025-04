The Couple, lite furiosa tra Spinalbese e Pierangelo, scattano le accuse: "Disonesto", "Che vuoi? Lanci frecciatine" Un confronto esplosivo tra dubbi, accuse di strategia e rancori latenti: ecco come è andato lo scontro tra i due eterni nemici di The Couple.

Il clima nella casa di The Couple si è fatto incandescente dopo il duro confronto tra Antonino Spinalbese e Pierangelo Greco, due concorrenti che, fin dai primi giorni di convivenza, avevano mostrato segnali evidenti di incompatibilità. Se inizialmente si trattava di qualche sguardo di troppo o di battute sibilline lanciate tra una chiacchiera e l’altra, ora la tensione ha trovato sfogo in un faccia a faccia che ha messo in luce non solo divergenze caratteriali, ma anche un sottobosco di strategie e sospetti che rischiano di cambiare gli equilibri all’interno del gioco.

The Couple: la crisi tra due concorrenti

Pierangelo, partner di Jasmine Carrisi nel reality condotto da Ilary Blasi, non ha mai fatto mistero di nutrire grossi dubbi sulla sincerità di Antonino. A suo dire, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip sarebbe un abile stratega, capace di muovere le pedine a suo piacimento grazie all’esperienza maturata in precedenti avventure televisive. Questo sospetto si è insinuato tra loro come una crepa, diventando sempre più evidente nei gesti e nelle parole scambiate nei corridoi della casa.

Antonino Spinalbese incalza Pierangelo Greco

Stanco di continue allusioni e di sentirsi osservato e giudicato, Antonino ha deciso di affrontare Pierangelo senza troppi giri di parole. "Tu dalla mattina alla sera mi inquadri, mi studi, ma cosa vuoi? Tu lanci frecciatine. Guarda che tu hai un pregiudizio e lo vedo benissimo", ha sbottato Antonino, dando voce a un fastidio che da tempo covava sotto la superficie. Con tono fermo ma visibilmente irritato, Spinalbese ha accusato Pierangelo di mascherare critiche come falsi complimenti, di usare parole ambigue per minare la sua credibilità davanti agli altri concorrenti. "Mi dici che sono furbo e gioco bene, ma non è bello", ha aggiunto, sottolineando come certi giudizi, apparentemente neutri, in realtà fossero velenosi.

La replica di Pierangelo

Pierangelo, dal canto suo, non si è tirato indietro e, mantenendo un tono meno acceso ma comunque deciso, ha ribadito la propria posizione: "Io passo le giornate a guardarti? Ma anche meno! Ma chi ti considera? Non è che passo le ore dalla mattina alla sera a pensare a te". Secondo Pierangelo, le discrepanze tra le parole e i comportamenti di Antonino sarebbero evidenti, tanto da rendere impossibile fidarsi di lui. "Io fino a ora non ho conosciuto la parte onesta o non stratega di te. Non mi hai dimostrato onestà", ha dichiarato senza mezzi termini, sottolineando come la sua opinione negativa non sia nata per capriccio ma dall’osservazione quotidiana delle dinamiche all’interno della casa.

Una guerra ancora lontana dalla fine

A rendere ancora più esplosiva la situazione è stato un recente episodio di gioco: Antonino, vincitore della Prova delle Sedie insieme al compagno Andrea, ha avuto la possibilità di assegnare due voti per le nomination, scegliendo proprio Jasmine e Pierangelo. Una mossa che, agli occhi di Greco, ha avuto tutto il sapore di una vendetta velata, alimentando il sospetto che Spinalbese giochi in modo calcolato, mirando a eliminare chiunque possa rappresentare una minaccia.

