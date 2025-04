Fonte: Mediaset Infinity 1 /5 Laura Maddaloni infortunata Sembra sia arrivato, a tempi di record, il primo infortunio di questa prima stagione del reality. La vittima è purtroppo la judoka Laura Maddaloni, che ha rotto accidentalmente un contenitore in vetro e si è ferita il piede calpestando alcuni frammenti dello stesso. Per fortuna la situazione non pare essere grave, anche se in un primo momento la ferita sembrava essere piuttosto profonda, secondo le fonti infatti, Laura dovrebbe star bene e continuare il gioco come previsto.

Fonte: Mediaset Infinity 2 /5 La notaia Mariateresa attira l'attenzione del pubblico Ad aver colpito il pubblico è stata sicuramente la notaia del reality, Mariateresa. La donna è parsa un po' sopraffatta dalle dinamiche, forse a lei poco familiari, della diretta televisiva, rendendosi protagonista di qualche incertezze e gaffe, tanto da essere corretta e incalzata dai suoi aiutanti. Questi piccoli intoppi hanno portato anche a qualche attrito con la Blasi, come quando la notaia a cercato di prendere la parole per specificare una sua scelta, ma forse a causa di un problema di regia non è stato possibile udirla fin da subito, scatenando la risposta della conduttrice: "Mariateresa mi sente? Va beh, il notaio è un po’ confuso stasera". Mariateresa ha risposto leggermente irritata: "Si, io la sento", dando inizio ad una serie di battute e frecciatine bonarie tra le due, innescando uno degli elementi più divertenti di questa prima puntata.

Fonte: Mediaset Infinity 3 /5 Le accuse ai gieffini del Grande Fratello Ieri notte, al termine della prima puntata, le sorelle Boccoli erano in cucina con Spinalbese. Brigitta si è subito lamentata per degli strani odori presenti in Casa: “Lo sentite vero? Qui c’è un cattivo odore. Ma è odore di fogna!”. La sorella Benedicta ha replicato: "Vabbè è normale, quelli sono stati sei mesi qui dentro, era lo stesso posto”. Brigitta ha insistito, sottolineando anche lo stato di usura della cucina: “Sì ma lo sapevo, ma si vede, infatti questa cucina è vecchia. Guarda qui questo… e guarda lì la piastra”. Spinalbese ha cercato di tagliar corto: “Vabbè normale, comunque in salone non c’è questa puzza, è solo qui, ma andrà via”.

Fonte: Mediaset Infinity 4 /5 La mossa per ostacolare i 'furbetti' Per cercare di evitare che i concorrenti prendano esempio dai precedenti inquilini della Casa, cioè i gieffini dell'ultima edizione del Grande Fratello, la produzione di The Couple ha deciso di montare dei microfoni sopra le testiere dei letti. Questo perché nel recedente reality i concorrenti tendevano a togliere i microfoni per parlare indisturbatamente sotto le lenzuola, cosa che adesso non potrà più essere fatta.