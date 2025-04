Fonte: Mediaset Infinity 1 /5 I concorrenti criticano Jessica Morlacchi Durante una conversazione di gruppo, Antonino Spinalbese ha cercato di spiegare ai coinquilini come il grande supporto dei fan sui social non è sinonimo di vincita: “In un reality contano tante cose, non è che vale il numero di follower che hai o chi ti segue. Se così dovesse essere chi ha più follower o sostenitori vince”. A quel punto Giorgia Villa ha fatto una considerazione sull'ultima edizione del GF, palesando che evidentemente avrebbe preferito la vittoria di Helena su Jessica: “Anche nell’ultima edizione del reality abbiamo visto che non è scontato chi vince. Cosa è successo? Intendo la finale. Perché dai, ha vinto chi non doveva… chi nessuno si aspettava vincesse. Quindi non c’entra niente quanto pubblico hai che ti supporta”.

Fonte: Mediaset Infinity 2 /5 Pierangelo sfida Spinalbese Mentre parlava con Benedicta Boccoli e con la sua partner Jasmine, Pierangelo Greco si è espresso contro Antonino Spinalbese: “Io penso che abbia capito, Antonino, la mia opinione su di lui. Lui dice le cose molto studiate, molto precise. Tra tutti, secondo me è quello che gioca di più. Sa giocare molto bene. Invece tutto il resto vedo coppie sincere, e molto vere. Non percepisco ancora cose costruite ancora, mentre lui percepisco che lui è costruito e dettagliato”. La Boccoli gli ha dato ragione: “Sì, è vero. Lui sa giocare molto bene, fa parte di lui. Anche Manila, non si espone mai”.

Fonte: Mediaset Infinity 3 /5 Irma Testa smaschera Thais Mentre Giorgia Villa era sul tapis roulant, Irma si è avvicinata all'altra per rivelarle di aver intercettato una conversazione notturna tra Thais Wiggers ed Elena Barolo, in cui si dicevano che avevano intenzione di nominare lei e la sorella Lucia. La mattina seguente Irma ha quindi confessato a Thais di aver sentito tutti i loro piani, e di averla presa male: “Alcune cose vanno dette in faccia. Se ti sto sui cog...i me lo devi dire in faccia", facendo nascere alcune tensioni.

Fonte: Mediaset Infinity 4 /5 Spinalbese richiamato dagli autori Antonino si sta mostrando molto esuberante, tanto da essere stato richiamato dagli autori ben due volte in un giorno. Nella prima occasione stava cercando di animare l'atmosfera in cucina, quindi ha pensato bene di ballare sul piano cottura della cucina, invitando Brigitta Boccoli a fare lo stesso, prima di essere richiamato dalla produzione, invitandolo a trattenersi. Qualche ora dopo il ragazzo ha annunciato che si sarebbe svestito del tutto, per poi restare solo in gonna, anche in quel caso è stato richiamato e invitato ad entrare nel confessionale.