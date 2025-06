Temptation Island nei guai: affonda la barca del programma davanti al resort, debutto a rischio Una delle imbarcazioni usate per il programma è affondata davanti al Calandrusa Resort. Ora la produzione valuta tempi e effetti sull'inizio della trasmissione.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

A un mese esatto dalla messa in onda, Temptation Island si ritrova a fare i conti con un incidente imprevisto: una barca della produzione è affondata nelle acque di Guardavalle Marina, in Calabria, proprio davanti al Calandrusa Resort dove si svolgono le riprese. Si trattava di un bialbero di valore, usato per le uscite in mare del cast.

Temptation Island: barca affondata e intervento della guardia costiera

Secondo le prime ricostruzioni, la barca sarebbe partita dal porto di Roccella Ionica mercoledì 4 giugno e avrebbe urtato un relitto sommerso, già segnalato nelle cartine nautiche. L’impatto è stato sufficiente a farla colare a picco. La scena non è passata inosservata: alcuni presenti hanno allertato subito i soccorsi. La Guardia Costiera è intervenuta sul posto, sia da Roccella Jonica che da Soverato. Fortunatamente non ci sono feriti, ma i danni sono ingenti. Lo yacht, usato per trasportare i protagonisti del programma durante alcune scene, era uno degli elementi pensati per arricchire l’estetica del format. La dinamica dell’incidente sarebbe ora al vaglio degli inquirenti.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Temptation Island 2025: riprese a rischio

Non è ancora chiaro se l’affondamento comporterà ritardi nelle riprese o se la data del 3 luglio, prevista per l’inizio su Canale 5, resterà confermata. Le riprese sono appena cominciate e la produzione sta valutando le conseguenze dell’incidente. Una cosa è certa: il danno c’è stato, e non solo materiale. La barca doveva essere utilizzata in alcune riprese chiave del programma. Ora si dovrà capire se sarà possibile sostituirla in tempo o se occorrerà rivedere parte del piano di lavorazione.

Nuova location, nuovi problemi

Dopo undici edizioni in Sardegna, quest’anno Temptation Island ha cambiato casa: dallo storico Is Morus Relais in provincia di Cagliari al Calandrusa Resort a Guardavalle, in Calabria. Una scelta che ha portato lo show sul mar Ionio, ma che fin da subito ha mostrato qualche insidia. Le coppie protagoniste non sono ancora state annunciate, ma i fan sono già all’erta. Tra le indiscrezioni spunta il nome di Amal Kamal, ex Uomini e Donne, tra le tentatrici. Si parla anche della possibile partecipazione di Giuseppe e Rosanna, e della coppia formata da Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza. Per ora, la produzione tira dritto, ma chiaramente l’affondamento della barca resta un imprevisto che nessuno si aspettava nessuno.

Potrebbe interessarti anche