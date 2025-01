Temptation Island, Siria Pingo 'scaccia' le voci di crisi (grazie a un post). Il tenero messaggio d'amore a Matteo L'ex concorrente del reality ha dedicato parole dolcissime al compagno. Si parlava di una rottura in corso, ma adesso i fan tirano un sospiro di sollievo. Ecco i dettagli.

Torna a far palare di sé una delle coppie più amate dell’ultima edizione di Temptation Island. Siria Pingo e Matteo Vitali, che in un intenso falò di confronto avevano commosso i telespettatori (rischiando la rottura definitiva), negli ultimi giorni erano finiti al centro di voci preoccupanti. Si parlava infatti di una rottura in atto, forse irrimediabile. Ma adesso Siria ha deciso di parlare attraverso un post su Instagram, pubblicato per festeggiare il 34esimo compleanno del compagno. E le parole che ha dedicato a Matteo sembrano chiudere ogni possibilità di crisi. Vediamo di seguito tutti i dettagli.

Temptation Island, il messaggio scaccia-crisi di Siria a Matteo

Si parlava di crisi, ma adesso qualcuno dovrà ricredersi. Nei giorni passati il web sosteneva che l’amore tra Siria Pingo e Matteo Vitali, coppia quasi scoppiata a Temptation, fosse ormai a un passo dal baratro. Si diceva addirittura che la giovane impiegata siciliana, per cavalcare il successo garantito dal reality, avesse solo finto di dare un’altra possibilità a Matteo. Motivo per cui lo stesso Vitali, alcuni giorni fa, era intervenuto via social postando una foto di coppia con tanto di didascalia parecchio esplicita: "Non ci siamo lasciati. Le voci che state leggendo non sono assolutamente vere".

Ora questa versione trova conferma anche nella parole di Siria. Che infatti ha deciso, forse per mettere a tacere le voci una volta per tutte, di dedicare un lungo messaggio pubblico al compagno. In occasione del 34esimo compleanno di Vitali, la Pingo ha postato un video social che è una sorta di recap della sua relazione con Matteo. Ma a contare più delle immagini stavolta sono le parole. "Ci conosciamo da quando avevo 16 anni e tu 27", scrive la 23enne sotto il reel di Instagram, "e quasi per capriccio ho insistito così tanto che da subito sei venuto a vivere con me e la mia famiglia. Da quel giorno abbiamo iniziato un percorso intenso e pieno di emozioni".

Poi arriva l’ammissione. "Non siamo una coppia perfetta, questo è certo", dice Siria, "litighiamo tanto, discutiamo, ma ci vogliamo davvero un gran bene. Siamo sempre stati uno il sostegno dell’altro, aiutandoci nei momenti difficili e gioendo insieme per quelli belli. Abbiamo condiviso esperienze che ci hanno fatto crescere, come il nostro percorso a Temptation Island, che ci ha insegnato ancora di più cosa vuol dire essere una coppia". E ancora: "Il nostro rapporto è fatto di alti e bassi, come ogni relazione vera, ma ciò che conta è che alla fine troviamo sempre un modo per ritrovarci. Sono grata per tutto quello che abbiamo costruito insieme e per i momenti che ci hanno unito. Buon compleanno, è bello festeggiare un altro anno al tuo fianco".

La replica di Matteo Vitali alla compagna

Il messaggio tenerissimo di Siria ha trovato subito un riscontro importante. Non solo da parte dei fan, che hanno commentato l’intervento dell’ex Temptation con entusiasmo, ma anche (e sopratutto) da parte del suo compagno Matteo. Proprio sotto il post di Siria, Vitali ha infatti replicato con queste parole: "Grazie amore mio di questa splendida sorpresa. Sì non siamo perfetti litighiamo come tutte le coppie, però ci amiamo lo stesso, grazie per la splendida dedica amore mio grazie di tutto". Forse questo scambio sarà sufficiente a scacciare per sempre le voci di crisi. O almeno le terrà a bada, ancora per un po’.

