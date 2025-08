Temptation Island, Lucia dimentica (in fretta) Rosario: la 27enne 'pizzicata' ancora con due tentatori. Chi sono Stando a varie segnalazioni social, la bella modenese protagonista del reality Mediaset avrebbe visto più di un tentatore negli scorsi giorni. Ecco tutti i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

CONDIVIDI

È ancora in bilico (se non proprio a pezzi) la relazione tra Lucia e Rosario di Temptation Island. Dopo l’ultima puntata del reality, eravamo venuti a conoscenza di un incontro segreto tra la fidanzata e il tentatore Andrea. E adesso, stando a diverse segnalazioni social giunte in questi giorni – da più di una fonte – pare che Lucia si sia incontrata anche con un altro tentatore del programma. Mentre Rosario, al momento, è quotatissimo tra i fan come prossimo tornista di Uomini e Donne. Insieme a un’altra ‘sorpresa’ emersa dall’ultima stagione dello show. Vediamo qui sotto tutti i particolari della storia.

Temptation Island, Lucia ‘pizzicata’ con due tentatori

La bella Lucia Ilardo, tra le protagoniste dell’ultima stagione di Temptation Island, ha messo a dura prova il rapporto con il fidanzato Rosario. Prima, nel corso del programma, erano arrivati flirt ‘scherzosi’ con Andrea, prontamente sminuiti dalla fidanzata come una sorta di prova da superare per il suo compagno. Ma la puntata andata in onda un mese dopo, purtroppo, ha raccontato un’altra storia. La coppia, infatti, è crollata sotto il peso di una rivelazione dolorosa: cioè il fatto che Lucia si sia vista con il tentatore Andrea, come affermato dallo stesso ragazzo candidamente.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Ora che i giochi sono finiti, però, le incertezze nella coppia proseguono. Pare infatti che Lucia sia impegnatissima a guardarsi intorno, per così dire. Come confermato via social sia dall’esperta Deianira Marzano che da Lorenzo Pugnaloni. La 27enne modenese avrebbe trascorso una giornata a Portici con Francesco, single e tentatore che aveva ‘insidiato’ Valentina. Mentre non è chiaro, a questo punto, se la relazione con Rosario è definitivamente naufragata, oppure esiste ancora margine per una riconciliazione. Certo è che, basandoci solo sul sentito dire di questi giorni, l’attenzione di Lucia sembra decisamente puntata altrove. E Rosario farebbe bene a non farsi grosse illusioni, a questo proposito.

L’ipotesi di un Trono a Uomini e Donne per Rosario

Intanto, il web si è schierato in massa con Rosario, tanto da proporre un’evoluzione che non pare poi così azzardata. Si ipotizza infatti uno sbarco a Uomini e Donne, per lui, magari con un bel trono insieme a Sarah, altra sorpresa in positivo emersa da questa stagione di Temptation Island. Maria De Filippi, in passato, ha già dimostrato un certo fiuto nello scegliere i volti migliori da ‘trasferire’ sul Trono di Canale 5. Rosario potrebbe essere uno di questi. Sempre che il rapporto con Lucia sia davvero naufragato definitivamente. Come sempre, ne sapremo di più non appena emergeranno altri dettagli.

Potrebbe interessarti anche