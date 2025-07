Temptation Island, Lucia incontra il suo tentatore fuori dal reality e lui la sbugiarda: Rosario sotto choc Tradimenti, riavvicinamenti e colpi bassi: ecco cosa sta succedendo davvero tra le coppie di Temptation Island, oltre i falò di confronto. I segreti del cast.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

Con l’avvicinarsi del gran finale, Temptation Island entra nel vivo anche fuori dallo schermo. Perché mentre il pubblico segue le puntate in onda su Canale 5, dietro le quinte le coppie protagoniste continuano a farsi e a disfarsi, tra confessioni che spuntano all’improvviso, ritorni di fiamma improbabili e verità che scottano più dei falò. E se pensavate di aver già visto tutto, aspettate di scoprire cos’è successo davvero nelle ultime settimane.

Lucia e Rosario: da un appuntamento a una bomba

Lucia voleva provocare Rosario, e ha trovato il modo: si è messa a stuzzicare il tentatore Andrea sotto gli occhi delle telecamere. Il piano ha funzionato, Rosario si è risvegliato dal torpore, ha chiesto il falò e si è detto pronto a convivere con lei. Tutto sembrava rientrato, storia salvata, lieto fine. Peccato che, un mese dopo, la situazione sia completamente capovolta: è Lucia a non essere più convinta della storia, e il motivo è una cena con Andrea fuori dal programma. Fin qui niente di così diverso da altre storie finite male sull’isola delle corna, se non fosse che è stato lo stesso tentatore a spifferare tutto alla produzione con un video, mettendo Rosario davanti al fatto compiuto. A quel punto, Andrea ha chiesto di parlargli direttamente, offrendosi per chiarire ogni cosa. Lucia ha dovuto ammettere tutto, anche se ha giurato che non è successo nulla. Ma a quel punto, inutile dire che il vaso era rotto.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Alessio e Sonia M: il secondo round è meglio del primo

Se c’è una coppia che ha regalato momenti memorabili, è quella formata da Alessio e Sonia M. Lui, diventato un meme vivente con il celebre "E adesso che si fa?", ha lasciato l’isola da solo, dopo aver scaricato Sonia in piena modalità Perry Mason del Gargano. Lei umiliata in TV. Tutto finito? Neanche per sogno. Nella settima puntata li rivedremo insieme per un confronto bis, in cui Alessio tornerà a spiegare in modo dettagliato tutti i motivi per cui ha scelto di chiudere. Il clima sarà ancora una volta surreale, con toni freddi e nessuna apertura. Nessun riavvicinamento, solo un’altra scena da mandare a memoria.

Temptation Island: Marco e Denise tra ritorno e tregua

I due si erano lasciati male: lui ferito dalle frecciatine continue, lei irritata dal distacco emotivo di Marco. Al falò finale avevano chiuso, ma un mese dopo sembrano volerci riprovare. Le immagini mostreranno un nuovo incontro e una certa voglia di ricominciare, ma senza troppo entusiasmo. Diciamo che più che un ritorno, sembra una tregua. In tutto questo, Temptation Island continua a fare il suo: prendere relazioni già traballanti e farle esplodere o ribaltare.

Guida TV

Potrebbe interessarti anche