Temptation Island, Lucia esce con due tentatori dopo l'addio a Rosario: le segnalazioni non lasciano dubbi Il “viaggio nei sentimenti” delle coppie di questa edizione è ufficialmente terminato, ed ecco che emergono le prime indiscrezioni su cosa è accaduto dopo.

Ieri sera è andata in onda l’ultima puntata di Temptation Island 2025 che, oltre a ripercorrere il ‘viaggio nei sentimenti’ di ogni coppia, ci ha raccontato cosa è accaduto a esperienza finita. Alcune coppie hanno confermato la voglia di stare insieme, altre hanno deciso di riprovarci dopo essere uscite separate dal programma, e altre ancora hanno invece confermato la rottura. Il vero colpo di scena, alla fine di tutto, è arrivato però dalla coppia formata da Rosario e Lucia che, dopo essere uscita insieme al falò di confronto, è letteralmente scoppiata durante l’incontro "un mese dopo" quando Rosario ha scoperto che Lucia aveva continuato a vedersi alle sue spalle con il tentatore Andrea Marinelli. Ma ancora non è tutto, perché in queste ore sono emerse ulteriori importanti indiscrezioni e segnalazioni su ciò che sta accadendo tra loro: scopriamo di più.

Temptation Island, Rosario non cambia idea e Lucia esce con due tentatori

In queste ore stanno emergendo molte indiscrezioni e segnalazioni che riguardano la coppia di Temptation Island 2025 formata da Rosario Guglielmi e Lucia Ilardo. Nelle ultime ore, il blogger Lorenzo Pugnaloni ha rivelato sui social: "Lei e Rosario sono ancora separati, non sono più tornati insieme. Lei sente ancora Andrea, il suo tentatore", confermando dunque la stessa situazione a cui eravamo rimasti durante l’incontro della coppia ‘un mese dopo’. Le novità, però, sembrerebbero non finire qui.

Sempre ieri, Pugnaloni ha pubblicato anche delle immagini di Lucia in compagnia di altri due tentatori, ovvero Francesco Farina e Salvatore Guida, in giro per il centro commerciale. Su questo è poi intervenuto anche il portale Biccy che ha riportato la segnalazione di un follower che avrebbe visto la scena di persona. "Li hanno notati in tanti, ma ridevano e scherzavano come amici, non c’era nulla di strano, sono stati tutti e tre insieme per negozi. Rosario non c’è mai stato, era solo lei con gli altri due single". La stessa cosa è stata poi riportata anche dall’esperta di gossip Deianira Marzano che sui social ha affermato: "Lucia avvistata oggi al centro commerciale Campania con i due tentatori Francesco e Salvatore".

Temptation Island 2025, perché è finita tra Lucia e Rosario

Insomma, la coppia formata da Lucia e Rosario sembrerebbe essere definitivamente scoppiata. E, d’altronde, che per loro non potesse esserci futuro si era già capito dalla reazione di Rosario nel momento in cui, durante l’incontro ‘un mese dopo’, ha scoperto dalle parole del tentatore Andrea che Lucia aveva continuato a sentirlo e a vederlo alle sue spalle. La ragazza ha cercato dapprima di negare tutto, ma alla fine non ha potuto fare altro che raccontare la verità e, a quel punto… addio Rosario.

