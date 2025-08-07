Temptation Island, “Rosario e Lucia di nuovo insieme”, riesplode l’amore dopo il tradimento La coppia del reality show condotto da Filippo Bisciglia è stata avvistata alla stazione di Napoli con Antonio e Valentina: la pace sembra fatta, l’indizio

S’infittisce (o si scioglie?) il mistero intorno al triangolo Rosario-Lucia-Andrea, esploso a Temptation Island 2025. Dopo la rottura nello speciale ‘un mese dopo’, infatti, Lucia e Rosario sono stati avvistati nuovamente insieme e per la coppia protagonista dell’ultima edizione del reality show condotto da Filippo Bisciglia sembra essere tornata la serenità. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Temptation Island 2025, la storia di Lucia e Rosario

Tra i protagonisti dell’ultima edizione da record di Temptation Island (la puntata finale con il loro falò di confronto ha fatto segnare il 31,4% di share), Lucia e Rosario si sono presentati al reality show condotto da Filippo Bisciglia per mettere alla prova il loro amore.

Fidanzati da due anni, i due hanno avuto una lunga relazione a distanza, con Rosario impegnato a Milano come manager e Lucia residente a Vignola, in provincia di Modena. La ragazza ha spinto a lungo per una convivenza, ma senza successo, e le cose non sono andate meglio a Temptation. Rosario non ha infatti gradito la vicinanza tra Lucia e il single Andrea e ha chiesto il falò di confronto anticipato. Nonostante le premesse non incoraggianti, i due si sono chiariti sotto gli occhi di Filippo Bisciglia e hanno lasciato il programma insieme. Un lieto fine momentaneo, dal momento che nell’ultima puntata (lo speciale ‘un mese dopo’) Andrea ha raccontato di avere incontrato Lucia fuori dalla trasmissione, mandando su tutte le furie Rosario (che ha anche chiamato l’ex tentatore).

La pace e l’amore ritrovato (forse): spunta l’indizio

Nella giornata di ieri, tuttavia, sembra essere arrivato un indizio importante sulla situazione di Lucia e Rosario. I due, infatti, potrebbero avere fatto pace. Come riportato da una segnalazione rilanciata da Lorenzo Pugnaloni sui suoi profili social, la coppia è stata avvistata di nuovo insieme alla stazione di Napoli, dove si trovavano con i loro ex compagni di viaggio Antonio e Valentina. Dopo averli accompagnati al binario, in uno scatto ‘rubato’ si potrebbe anche vedere un abbraccio affettuoso tra Lucia e Rosario che, a quanto pare, avrebbero ripreso la loro storia d’amore da dove avevano lasciato.

