Dopo il falò di confronto a Temptation Island e la separazione ufficiale arrivata "un mese dopo", sembrava che la storia tra Lucia Ilardi e Rosario Guglielmi fosse ormai chiusa. E invece no. Perché, mentre Rosario ha preferito defilarsi, lei è finita più volte sotto i riflettori. Prima per un presunto riavvicinamento al tentatore Andrea Marinelli, con cui aveva flirtato durante il programma. Poi per una nuova segnalazione che ha subito acceso il gossip: Lucia è stata avvistata in compagnia di Francesco Farina, altro single del villaggio, noto per aver legato con Valentina Riccio.

Temptation Island: il precedente di Lucia con Andrea

All’epoca del confronto davanti a Filippo Bisciglia, Lucia aveva giurato che con Andrea non ci fosse nulla di vero, parlando di provocazione e strategia. Rosario, per quanto perplesso, aveva scelto di crederle e di uscire con lei dal programma. Ma qualcosa si è rotto subito dopo: Andrea ha raccontato di averla incontrata a telecamere spente, e Lucia ha ammesso tutto, dicendosi pentita ma anche convinta di aver voluto capire se quel legame fosse reale. Risultato? Rosario l’ha lasciata. E il rapporto con Andrea si sarebbe chiuso subito dopo quella confessione.

Temptation Island 2025: Dopo Andrea, per Lucia spunta Francesco

A sorpresa, però, nelle scorse ore è arrivata una nuova segnalazione. Lucia è stata fotografata con Francesco Farina, il tentatore che durante il programma si era fatto notare per un certo feeling con Valentina e per la famosa proposta di vedere una partita del Napoli in Tribuna Posillipo. Il post, pubblicato da Lorenzo Pugnaloni, parla chiaro: i due sono stati visti insieme ai portici, e l’atteggiamento tra loro sembrava tutt’altro che distante. Che sia solo un’amicizia o qualcosa di più serio è difficile dirlo, ma vista la rapidità con cui si sono susseguiti gli "avvicinamenti" post-reality, il dubbio è più che legittimo.

Ricerca di visibilità o ripresa dopo la rottura con Rosario?

A questo punto è lecito chiedersi se Lucia stia seguendo davvero i suoi sentimenti o se, più semplicemente, stia cavalcando l’onda di notorietà per restare al centro dell’attenzione. Non sarebbe certo la prima volta che, dopo Temptation Island, i protagonisti provano a mantenere viva la curiosità del pubblico tra segnalazioni, paparazzate e nuovi intrecci. E con due tentatori nel giro di poche settimane, l’ipotesi di una strategia social-televisiva non sembra così improbabile. Ma sarà il tempo a dirci dove si nasconde davvero la verità, e se ci sarà un riavvicinamento con il povero Rosario.

