Temptation Island 2025, addio alla location storica. I segreti del nuovo resort in Calabria Mediaset dà il ben servito all'Is Morus Relais di Santa Margherita di Pula e sceglie il Calalandrusa Beach & Nature Resort di Guardavalle Marina per le riprese

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

CONDIVIDI

L’estate è ormai alle porte e tantissimi fan stanno aspettando il ritorno di Temptation Island. L’edizione 2025 del reality dei sentimenti, però, segna una svolta significativa, portando con sé cambiamenti che promettono di rinnovare l’esperienza per il pubblico affezionato e per i nuovi spettatori. Dopo anni di successi registrati presso l’Is Morus Relais di Santa Margherita di Pula, in Sardegna, si cambia location.

Niente più magia, liti e tradimenti sulle coste sarde per Temptation Island, ma si trasloca a Guardavalle Marina, una località balneare situata in Calabria, in provincia di Catanzaro. Il resort selezionato per ospitare le riprese è il Calalandrusa Beach & Nature Resort, una struttura immersa in cinque ettari di vegetazione, affacciata su una delle coste più suggestive della regione, anche se ormai di Island non ci sarà più nulla, dato che saremo sulla terra ferma.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Volete più dettagli? Guardate il Video!

Potrebbe interessarti anche