Tale e Quale Show: un concorrente in meno e il ritorno di Maria Teresa Ruta: anticipazioni Ci saranno molti cambiamenti a partire da questa puntata del talent, un concorrente abbandona definitivamente lo show, mentre un altro ritorna in grande stile

Riccardo Greco Web Editor Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa. Linkedin

Continuando a macinare grandi successi, torna in TV Tale e Quale Show, il varietà condotto da Carlo Conti, che si avvicina sempre di più a decretare il suo vincitore. La sesta puntata del talent andrà in onda oggi, venerdì 27 ottobre. Gli artisti protagonisti dovranno immedesimarsi nei grandi della musica degli ultimi sessant’anni. Ritroveremo anche in questa puntata, in qualità di giudici: Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, accompagnati da un misterioso quarto giudice d’eccezione, che non è stato ancora rivelato. Inoltre, il cast di concorrenti ha ufficialmente perso un membro, dato tra l’altro tra i più papabili per la vittoria.

Tale e quale show, l’abbandono di Scialpi e il ritorno di Maria Teresa Ruta

Il povero cantante è stato vittima di una serie di sfortune vicende, che hanno minato in ogni modo la sua permanenza nello show. Quando la scorsa puntata ha dovuto saltare la sua esibizione a causa di un grave attacco di raucedine, ha pensato che avrebbe avuto l’occasione di rifarsi in questa, infatti per lui è stata programmata la medesima esibizione nei panni di Nick dei Cugini di Campagna. Purtroppo il destino ha proprio deciso di mettersi in mezzo, e l’artista è rimasto protagonista di un infortunio alla caviglia che ha definitivamente minato le sue speranze di restare in competizione, quindi è stato annunciato ufficialmente il suo ritiro, che verrà comunque comunicato stasera in diretta. Si apre invece lo spiraglio per Maria Teresa Ruta, che dopo essere stata sostituita dalla figlia nella scorsa puntata, può finalmente tornare a dare il meglio di sé stasera.

Tale e quale show, le imitazioni della puntata: anticipazioni

La classifica provvisoria vede attualmente in testa Gaudiano, seguito a pochi punti da Licitra e da Ilaria Mongiovì. Ci troviamo ormai ad una settimana dalla fine della proclamazione del Campione di Tale e Quale Show 13, quindi ogni singolo punto risulta fondamentale, soprattutto se si desidera accedere al Torneo dei Campioni che si terrà tra due settimane. Parlando invece delle esibizioni che vedremo in serata, distinguiamo: Ginevra Lamborghini con le sembianze di Madame, Ilaria Mongiovì che si metterà nei panni di Marcella Bella, Pamela Prati invece onorerà la memoria di Carmen Miranda, Jasmine Rotolo imiterà Noemi, Maria Teresa Ruta ritorna finalmente nei panni di Nancy Sinatra, mentre Jo Squillo sarà Mina, Alex Belli si cimenterà con il mitico Toto Cutugno, Gaudiano interpreterà Tananai e Licitra si cimenterà in una sfida difficile con Michael Jackson. Mentre i ripetenti Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli ci delizieranno con Las Ketchup, il gruppo delle 3 sorelle note per il tormentone "Aserejè", affiancati come sempre da un vip misterioso.

Quando e dove vedere la quinta puntata di Tale e quale show

La sesta puntata di Tale e quale show andrà in onda proprio stasera in tv, venerdì 20 ottobre, alle ore 21:30, in prima serata su Rai 1. La puntata sarà inoltre disponibile sia in diretta che on demand sulla piattaforma di RaiPlay.

