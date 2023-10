Tale e quale show, Morgan quarto giudice e Ruta sostituita: anticipazioni Quinta imperdibile puntata dello spettacolo del venerdì sera condotto da Carlo Conti: stasera un giurato d’eccezione e una new entry. Cosa vedremo.

Continua il successo di Tale e quale show condotto da Carlo Conti che stasera, venerdì 20 ottobre, andrà in onda con la quinta puntata. Stasera in Tv su Rai 1 avremo modo di vedere grandi imitazioni di alcuni dei più importanti artisti nazionali e internazionali. Oltre alla giuria fissa composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, ci sarà un quarto giudice d’eccezione; mentre nel cast di concorrenti vedremo un improvviso e imprevisto cambiamento. Vediamo qualche anticipazione in più.

Tale e quale show, Maria Teresa Ruta infortunata: la figlia prende il suo posto

Per preparare le loro esibizioni, i concorrenti di Tale e quale show passano giorni e giorni a provare. Ma si sa, durante le prove qualche incidente può sempre capitare, ed è proprio ciò che è accaduto a Maria Teresa Ruta, la quale si è infortunata provando l’esibizione che avrebbe dovuto fare questa sera. Pare che Maria Teresa abbia riportato la frattura di una costola, e per questo non potrà prendere parte alla puntata di questa sera, durante la quale avrebbe dovuto interpretare Elettra Lamborghini.

Per la puntata di questa sera è stata dunque scelta una sua sostituta, per la quale siamo sicuri che la stessa Ruta tiferà a gran voce. La sostituta sarà infatti sua figlia, Guenda Goria, che per l’occasione si trasformerà proprio nel personaggio prima assegnato alla madre: Elettra Lamborghini.

Tale e quale show, imitazioni e quarto giudice: anticipazioni

Oltre a Guenda Goria che per l’occasione interpreterà Elettra Lamborghini, vedremo anche Jo Squillo nei panni di Annie Lenox; Ginevra Lamborghini che interpreterà Elodie; Alex Belli che sarà Mr. Rain, e Pamela Prati che imiterà Renato Zero.

Ma non finirà qui, perché nel corso della puntata vedremo anche Scialpi nei panni di Nick dei Cugini di campagna; Jasmine Rotolo che interpreterà Rihanna; Luca Gaudiano che imiterà Hozier; Lorenzo Licitra nei panni di Alex Baroni e Ilaria Mongiovì che dovrà imitare Shakira. Immancabile poi la coppia composta da Paolantoni a Cirilli che, accanto a Pino Insegno, dovranno interpretare i Village People.

Durante la quinta puntata, accanto alla Goggi, a Panariello e a Malgioglio ci sarà anche un quarto giudice d’eccezione: Morgan. Ovviamente, come da tradizione, non sarà il vero Morgan ma un Morgan tale e quale interpretato dall’imitatore Leonardo Fiaschi.

Quando e dove vedere la quinta puntata di Tale e quale show

La quinta puntata di Tale e quale show andrà in onda questa sera, venerdì 20 ottobre, alle ore 21.30 circa in prima serata su Rai 1. La puntata sarà poi disponibile sia in diretta che on demand sulla piattaforma RaiPlay.

