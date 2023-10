Tale e Quale Show, il forfait di Maria Teresa Ruta: chi la sostituisce La conduttrice deve rinunciare alla prossima puntata dello show di Rai 1 per un infortunio riportato durante le prove. Al suo posto la figlia Guenda Goria.

Mancano pochi giorni al nuovo appuntamento con Tale e Quale Show, in programma su Rai 1 per venerdì 20 ottobre. Il programma condotto da Carlo Conti deve però fare i conti con un forfait dell’ultimo minuto: Maria Teresa Ruta non può partecipare alla puntata a causa di un piccolo infortunio.

Maria Teresa Ruta infortunata: forfait a Tale e Quale Show

La conduttrice è infatti uno dei concorrenti di questa nuova edizione di Tale e Quale Show e, durante le prove per la sua prossima esibizione, è stata vittima di un incidente che le ha causato un infortunio. Nulla di grave, per fortuna: secondo quanto rivelato da TvBlog, Maria Teresa Ruta avrebbe riportato una frattura, e in particolare si sarebbe incrinata una costola. Per questo, ovviamente, non potrà essere presente nella puntata di venerdì sera, durante la quale avrebbe dovuto interpretare Elettra Lamborghini. Per il momento non è ancora giunta una notizia ufficiale sul suo futuro nel programma: se l’infortunio dovesse rivelarsi più grave del previsto, la conduttrice sarebbe costretta a ritirarsi senza portare a termine lo show; al contrario – e per il momento questa sembrerebbe l’ipotesi più accreditata – la sua assenza si limiterebbe a questa settimana, per poi tornare sul palco per la prossima puntata.

La sostituta

Il posto di Maria Teresa Ruta non rimane però vacante. Per la puntata di venerdì 20 ottobre Carlo Conti può contare su una sostituta: l’esibizione rimane infatti in famiglia, con la conduttrice che verrà sostituita dalla figlia Guenda Goria. Non è la prima volta che madre e figlia partecipano ad un programma insieme; era infatti già avvenuto con il Grande Fratello Vip 5, al quale hanno preso parte entrambe. In più, Tale e Quale Show è sempre stato il sogno nel cassetto di Guenda Goria, come aveva raccontato lei stessa più volte, e ora ha la possibilità di entrare – sebbene non definitivamente – nel cast del programma.

Quando e dove vedere Tale e Quale Show

La nuova puntata di Tale e Quale Show, condotta come sempre da Carlo Conti, va in onda venerdì 20 ottobre nella prima serata di Rai 1, a partire dalle 21.30. Come di consueto, la puntata è visibile anche in diretta streaming e successivamente on demand sulla piattaforma RaiPlay.

