Tale e Quale Show, le imitazioni della quarta puntata: da Stash a Miley Cyrus Stasera su Rai 1 nuovo appuntamento con il varietà condotto da Carlo Conti. Questa volta i concorrenti vestiranno di panni di Arisa, Raffaella Carrà, Adam Levine e Heather Parisi.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Stasera, venerdì 13 ottobre 2023, alle ore 21:25, ritorna su Rai 1 "Tale e Quale Show". Dopo il record di ascolti registrato la scorsa settimana, il varietà condotto da Carlo Conti è pronto a regalare un’altra incredibile scorpacciata di emozioni. Anche in questa quarta puntata, sul palcoscenico degli studi "Fabrizio Frizzi" di Roma andranno in scena nuovissime, imperdibili imitazioni: Ginevra Lamborghini vestirà i panni della popstar Miley Cyrus, Gaudiano imiterà Al Bano, e Alex Belli proverà a impersonare il frontman dei The Kolors, Stash. E arriverà anche un quarto giurato: lo chef stellato Antonino Cannavacciuolo. Ecco tutte le anticipazioni.

Tale e Quale Show, le anticipazioni della quarta puntata

Continua la cavalcata trionfale di questa tredicesima edizione di "Tale e Quale Show". Il programma condotto da Carlo Conti sta macinando record su record, e stasera proverà a conquistare il pubblico di Rai 1 con una nuova carrellata di imperdibili imitazioni. Nella scorsa punta il gradino più alto del podio era stato raggiunto da Scialpi, con la sua splendida imitazione di Domenico Modugno. Il secondo posto era andato a Lorenzo Licitra, nei panni di Diodato, mentre in terza posizione si era piazzato Gaudiano, che aveva impersonato Lewis Capaldi.

Stasera, però, si riparte da zero. I concorrenti in gara dovranno darsi ancora una volta battaglia per le prime tre posizioni in classifica, e il risultato è tutt’altro che scontato. Tante le sorprese in arrivo. Dopo aver imitato Lady Gaga nella scora puntata, Ilaria Mongiovì vestirà i panni della bravissima Arisa. Ginevra Lamborghini sarà invece Miley Cyrus, e Lorenzo Licitra avrà l’arduo compito di impersonare Adam Levine, inconfondibile voce dei Maroon 5. Scialpi, invece, proverà a ripetersi con l’imitazione di Boy George, mentre Jo Squillo sarà Raffaella Carrà.

E ancora, alla showgirl Pamela Prati toccherà imitare Rosanna Fratello, Jasmine Rotolo sarà Macy Gray, Maria Teresa Ruta impersonerà Heather Parisi, e infine Alex Belli sarà Stash. E la coppia Paolantoni-Cirilli si lancerà questa volta, dopo l’imitazione dei The Roonets nella scorsa puntata, nell’interpretazione dei mitici Franco e Ciccio. Anche in questo nuovo appuntamento, poi, un quarto giurato si aggiungerà a Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e Loretta Goggi. Stavolta toccherà allo chef Antonino Cannavacciuolo, imitato dal bravissimo Claudio Lauretta.

Quando e dove vederlo

La quarta puntata di "Tale e Quale Show" andrà in onda questa sera, venerdì 13 ottobre, alle 21:25 su Rai1. L’episodio sarà inoltre disponibile alla visione sulla piattaforma streaming di RaiPlay.

Potrebbe interessarti anche