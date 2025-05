Cucine da Incubo, Antonino Canavacciuolo infuriato: undici anni di cause perse e ristoranti salvati

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Cucine da incubo è ormai un cult della Tv italiana, ed è uno degli appuntamenti più amati (e temuti), forse per la presenza del mitico Antonino Cannavacciuolo. Dagli abbracci ai piatti che volano, ogni stagione è un mix di emozioni forti, lacrime, piatti da dimenticare… e rinascite clamorose. Trasmesso su Sky e NOW, il format è in onda con un nuova stagione tutta da gustare. Ancora una volta, il nostro chef preferito entra in ristoranti allo sbando, dove regnano caos, delusioni e menù sbiaditi. Ma come sempre, con un mix di empatia, grinta e qualche urlaccio, il gigante buono della cucina italiana proverà a rimettere in piedi cucine, famiglie e sogni. Ma non sempre il tocco magio di Canavacciuolo, spente le telecamere, dura nel tempo.

