Tale e Quale Show: Licitra diventa Alex Baroni e trionfa (ma Malgioglio non ci sta) Una sostituzione improvvisa cambia le carte in tavola della puntata, Paolantoni e Cirilli si fanno aiutare da due nuovi Vip, e un concorrente rinuncia a esibirsi

Tale e Quale Show convince il pubblico anche questa settimana. Anche la scorsa sera si è confermato un grandissimo successo, registrando dati impressionanti. Questa quinta puntata dello show ha superato i risultati della precedente, e ha conquistato infatti 3.726.000 spettatori, raggiungendo uno share del 23,7%.. Ma come saranno andati i concorrenti di questa puntata? Chi avrà trionfato e chi invece fallito nel suo obiettivo? Ecco cosa è successo nella scorsa puntata, complice anche qualcosa di inatteso.

Tale e Quale Show, recap e classifica

Che sia arrivata finalmente la rivincita del vincitore di X Factor oscurato dal talento dei Maneskin? Forse, almeno in parte sì. Lorenzo Licitra sta infatti seguendo un percorso simile a quello del suo collega Antonino nella scorsa edizione di Tale e Quale, che ha ridato in questo modo una spinta alla sua carriera. Licitra ha infatti vinto la sua seconda puntata, classificandosi come il grande rivale di Gaudiano, entrambi spesso tra i vincitori. Nella puntata di ieri sera Lorenzo ha trionfato con ben 64 punti nei panni di Alex Baroni ottenendo un applauso anche dai suoi avversari, mentre Gaudiano si è dovuto accontentare del secondo posto, con 59 punti nei panni di Hozier. Tra i giudici solo Malgioglio ha contestato a Licitra, per la scarsa similarità con il timbro vocale di Baroni. Jo Squillo ottiene invece il terzo posto con 58 punti nei panni di Annie Lennox, risollevandosi finalmente dopo una lunga serie di puntate tra gli ultimi posti. Altro buon risultato per Alex Belli, che nei panni di Mr. Rain ottiene ben 55 punti.

Ma la più grande sorpresa è stata la sostituzione di Maria Teresa Ruta, infortunata: "Ho preso gli antidolorifici, mi hanno sempre abituata che si va avanti lo stesso…. Non capivo perché avevo così male: frattura della nona, decima e undicesima costola. Ma ora sto meglio", ha confessato tra le lacrime. La donna è stata sostituita dalla figlia Guenda Goria, che ha ottenuto tanti complimenti dai giudici, classificandosi sesta.

Saltando in fondo alla classifica troviamo invece Pamela Prati al penultimo posto dopo aver interpretato Renato Zero con i suoi 33 punti, ultimi sono invece Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni, che hanno chiamato Pino Insegno e Pierpaolo Pretelli per portare sul palco i Village People. Non classificato è stato invece Scialpi, che avrebbe dovuto essere Nick dei Cugini di Campagna ma, a causa di un problema di raucedine, non si è potuto esibire.

Le imitazioni della prossima puntata

Confermate invece le imitazioni che vedremo settimana prossima, che sembrano anticipare sicuramente qualche sorpresa interessante:

Maria Teresa Ruta imiterà Nancy Sinatra;

imiterà Nancy Sinatra; Alex Belli imiterà Toto Cutugno;

imiterà Toto Cutugno; Jasmine Rotolo imiterà Noemi;

imiterà Noemi; Pamela Prati imiterà Carmen Miranda;

imiterà Carmen Miranda; Paolantoni/Cirilli imiterà Las Ketchup;

imiterà Las Ketchup; Elettra Lamborghini imiterà Madame;

imiterà Madame; Gaudiano imiterà Tananai;

imiterà Tananai; Jo Squillo imiterà Mina;

imiterà Mina; Lorenzo Licitra imiterà Michael Jackson;

imiterà Michael Jackson; Scialpi imiterà Nick dei Cugini di Campagna, riprendendo la vecchia esibizione che avrebbe dovuto svolgere questa settimana;

imiterà Nick dei Cugini di Campagna, riprendendo la vecchia esibizione che avrebbe dovuto svolgere questa settimana; Ilaria Mongiovì imiterà Marcella Bella.

