Come sta Alex Zanardi oggi? La storia di dolore e rinascita in tre film imperdibili

La figura di Alex Zanardi ha ispirato e continua a ispirare per la sua incredibile resilienza. Lo sportivo è oggi simbolo di incrollabile forza d’animo e capacità di trasformare la tragedia in un nuovo punto di partenza. La sua storia, che è dunque un mix di successi automobilistici, un devastante incidente e una rinascita sportiva e umana nel paraciclismo, è stata raccontata negli anni in diverse opere televisive. In questo articolo ve ne indichiamo tre, attraverso le quale potrete immergervi nella storia dello sportivo e, ancor più, dell’uomo.

Alex Zanardi: tre film imperdibili da vedere in streaming

La Grande Staffetta: l’impresa di Alex Zanardi nel periodo del Covid

La storia di Alex Zanardi è stata segnata da ben due importanti incidenti: il primo, nel 2001, che ha causato l’amputazione di entrambi gli arti inferiori; il secondo, nel 2020, quando si scontra con un camion e finisce in coma farmacologico per un mese. Un anno dopo questo secondo incidente, esce nelle sale cinematografiche il docu-film La Grande Staffetta, un progetto nato dallo stesso Zanardi insieme a colleghi e agli atleti paralimpici di Obiettivo 3. Nel toccante docufilm, si racconta una staffetta che attraversa tutta l’Italia in un periodo drammatico che è quello della pandemia di Covid. Dalla preparazione atletica per questa impresa sportiva alle interviste dei protagonisti, La grande staffetta racconta non solo Zanardi ma una storia di resilienza che coinvolge tutto il paese. Il film è disponibile su Prime Video (previo abbonamento).

50 X RIO, Zanardi verso le paraolimpiadi

Qualche anno prima arriva sullo schermo 50 X RIO, un film-documentario del 2016, diretto da Francesco Mansutti (con Vinicio Stefanello, come spesso nelle produzioni legate a Zanardi), e prodotto da Enervit e Film Art. Il titolo è un richiamo all’età di Alex Zanardi, che si avvicinava ai 50 anni mentre intraprendeva la sfida di partecipare e vincere alle Paralimpiadi di Rio de Janeiro 2016. Il documentario racconta proprio il tortuoso viaggio di Zanardi verso le Paralimpiadi di Rio 2016. Non è una semplice cronaca sportiva, ma un racconto intimo e profondo della sua complessa preparazione. Il documentario è andato in onda su Sky ma, al momento, non è disponibile per la visione in streaming.

No Limits, un docufilm a 360°

Concludiamo con No Limits, un documentario che, come suggerisce il titolo, celebra la filosofia di vita di Alex Zanardi: quella di non porsi mai confini e, anzi, di superare costantemente i propri limiti e gli ostacoli che la vita ci pone. Zanardi è protagonista a 360°: non si parla soltanto del suo incidente o solo delle imprese sportive, ma mostra una panoramica più ampia e trasversale della carriera e della vita dello sportivo. Purtroppo non è disponibile in streaming, ma è possibile acquistarne il DVD su Amazon.

