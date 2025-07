Dietro al successo milionario di Jeff Bezos c'è "solo" del genio? L'altro lato della medaglia Dopo le nozze extralusso a Venezia, il biopic Bezos – La Storia Di Un Genio, risale la classifica di Prime Video e torna disponibile in streaming. I dettagli

Da oggi, martedì 8, fino a venerdì 11 luglio 2025, la gente potrà approfittare di sconti più che ragionevoli perché su Amazon è iniziato il Prime Day. Come ogni anno, l’azienda riserva dei giorni in cui tutti potranno acquistare cose ad un prezzo inferiore grazie, appunto, agli sconti. Niente male, vero? Ma c’è anche una novità che riguarda, invece, Prime Video. Dopo il matrimonio da sogno con Lauren Sanchez a Venezia, il film biografico su Jeff Bezos, intitolato Bezos – La Storia Di Un Genio, è tornato nel catalogo dei titoli disponibili. Una buona opportunità per comprendere bene la storia dell’imprenditore miliardario che sta facendo la storia. Vediamo insieme tutti i dettagli su questa pellicola.

Bezos – La Storia Di Un Genio, la trama e il cast del film biografico

Ebbene sì, le nozze-evento tenutesi a Venezia tra Jeff Bezos e Lauren Sanchez sono solo un ricordo (per così dire). Ma la sua azienda, Amazon, ha deciso di ‘celebrare’ il suo fondatore. In particolare, su Prime Video è disponibile Bezos – La Storia Di Un Genio, film biografico del 2023 diretto da Khoa Le, con Armando Gutierrez nei panni di Jeff Bezos. Innanzitutto, c’è da dire che il film è ispirato al libro Zero to Hero, Biographies for Young Readers: The Story of Jeff Bezos (2021). Jeff Bezos, laureato in Ingegneria Elettronica a Princeton, non partiva da zero come suggerito dal libro, ma aveva idee e risorse da investire nel suo progetto iniziale: una libreria online per acquisti a distanza. Il film è utile per chi vuole capire le origini di Amazon e il contesto in cui è nata l’azienda.

La pellicola racconta gli inizi di Jeff Bezos negli anni Novanta, quando da dirigente di Wall Street fondò Amazon. Il film, realizzato in stile documentaristico, mostra le sfide imprenditoriali e la vita privata di Bezos, incluso il rapporto con la moglie MacKenzie Scott. Bezos è ritratto come una figura fondamentale nell’evoluzione del commercio digitale e, ad oggi, avrebbe un patrimonio stimato di 236,8 miliardi di dollari (una cifra da capogiro!). Per quanto riguarda il cast, Armando Gutierrez interpreta il giovane Jeff Bezos in un film che racconta il periodo in cui il fondatore di Amazon e Blue Origin ha circa trent’anni. Nel cast figurano anche Alex Mitchell nel ruolo di MacKenzie Bezos, Gail Byer e Buz Fleishman come i nonni di Bezos, insieme a Kevin Sorbo, Emilio Estefan, Eliana Ghen e Jorge Masvidal.

Dove vedere in streaming Bezos – La Storia Di Un Genio

Il film è disponibile in streaming sulla piattaforma Prime Video. Inoltre, è possibile vederlo anche su Sky Glass, Sky Q e NOW, attraverso l’app Smart Stick.

