Siamo tutti d’accordo col dire che Sydney Sweeney è un bellissima donna? Certo, i gusti sono gusti e non si discutono ma, non dovrebbe sorprenderci una notizia delle ultime ore che la vede coinvolta. A quanto pare, l’attrice di Euphoria vuole diventare imprenditrice e volete sapere in che modo? A quanto pare, starebbe lavorando da tempo a un progetto particolare: un marchio di lingerie con cui punta ad entrare nel mondo della moda. E sapete qual è la cosa ancora più clamorosa? Stando alle indiscrezioni, tra gli investitori potrebbe esserci anche l’ultra miliardario Jeff Bezos. Ma vediamo insieme tutti i dettagli di questa notizia.

Sydney Sweeney si reinventa imprenditrice: lancerà il suo brand di lingerie

Incredibile (anche se non tanto) ma vero. Sydney Sweeney sta per entrare nel mondo della moda con il lancio del suo primo brand di lingerie, un progetto su cui lavora da oltre un anno. L’iniziativa, descritta come molto personale e curata nei dettagli, ha attirato l’interesse di investitori importanti come Jeff Bezos, Lauren Sánchez e Ben Schwerin di Coatue. Al momento, non ci sono commenti ufficiali dal suo team.

Dove vedere film e serie TV con Sydney Sweeney in streaming: da Tutti Tranne Te a Euphoria

Si sa, Sydney Sweeney ha una carriera brillante alle spalle, che sicuramente arricchirà con altri lavori, dato la sua giovane età (27 anni). Nonostante ciò, ha preso parte a diversi film e serie TV. Tra le pellicole ricordiamo Tutti Tranne Te, del 2023, in cui interpreta Beatrice. In questa commedia romantica, diretta da Will Gluck, la storia racconta di due ex compagni di università, un tempo rivali giurati, che si ritrovano anni dopo la laurea in occasione del matrimonio all’estero di un loro collega di corso. Spinti da interessi personali, decidono di fingersi una coppia di innamorati. Nel cast troviamo anche: Glen Powell, Alexandra Shipp, Darren Barnet, Bryan Brown, Joe Davidson, Rachel Griffiths, Michelle Hurd, Dermot Mulroney, Hadley Robinson, Charlee Fraser. E’ possibile trovare la pellicola in streaming sulle piattaforme Prime Video, Apple TV, Rakuten TV.

Per quanto riguarda le serie TV, invece, menzioniamo la più celebre, Euphoria, in cui Sweeney interpreta Cassie Howard. Lo show segue un gruppo di adolescenti (tra cui anche Cassie) alle prese con le sfide adolescenziali legate all’identità, alla sessualità, alle relazioni e alla salute mentale. A completare il cast: Zendaya, Maude Apatow, Angus Cloud, Alexa Demie, Jacob Elordi, Barbie Ferreira, Hunter Schafer, Algee Smith. Potrete vedere questa serie in streaming sulla piattaforma NOW.

Sydney Sweeney sarà la nuova Bond Girl?: L’Indiscrezione

Sydney Sweeney continua a far parlare di sé anche per i suoi progetti cinematografici. Sebbene si sia parlato di un possibile ruolo nel reboot di James Bond targato Amazon MGM Studios (dove sarebbe la nuova Bond Girl), TMZ riporta che l’attrice non è in trattativa per quel ruolo. Attualmente, è coinvolta in un nuovo progetto legato all’adattamento del videogioco Split Fiction, sempre per Amazon MGM.

