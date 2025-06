Euphoria, Eric Dane sfida la SLA con un gesto che fa commuovere i fan Dopo la diagnosi di SLA, Eric Dane è apparso per la prima volta in pubblico alla première del film Countdown. Poi l'attore ha parlato dei suoi prossimi progetti

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Fonte: Mediaset Infinity

Mesi fa ha annunciato pubblicamente di essere affetto da SLA (Sclerosi Laterale Amiotrofica) e da allora tutti i suoi fan non hanno fatto altro che sostenerlo e informarsi sulle sue condizioni di salute. Di recente, Eric Dane, attore tanto amato, in particolare, per il ruolo in Grey’s Anatomy, ha affermato che il suo braccio destro "non funziona più", ma lui non demorde, anzi "pedalerà fino a quando non si rompono le ruote". Tuttavia, è riuscito a sorprendere tutti presentandosi alla première di Countdown a Los Angeles, nuovo film di Amazon MGM Studios e, proprio in questa occasione, ha fatto un annuncio che nessuno si aspettava. Di seguito, tutti i dettagli.

Eric Dane di Grey’s Anatomy ha parlato della sua malattia e del set di Euphoria

Eric Dane è tornato sotto i riflettori mercoledì sera alla première di Countdown, il nuovo film di Amazon MGM Studios, tenutasi all’Harmony Gold Theater di Los Angeles. Si è trattato della sua prima apparizione pubblica dopo aver annunciato di essere affetto da SLA. Parlando con Variety, l’attore ha dichiarato: "Mi sento bene. Non mollo. È bello essere qui con tutti e vedere le ore e ore di lavoro che abbiamo dedicato a questo film prendere vita sullo schermo". All’evento erano presenti anche i co-protagonisti Jensen Ackles, Jessica Camacho, Elliot Knight, Violett Beane, Uli Latukefu e il creatore e produttore esecutivo Derek Haas. Dane ha inoltre parlato del suo coinvolgimento nella terza stagione di Euphoria, spiegando di non aver ancora girato scene, ma confermando l’avvio della produzione: "Avrete sempre le stesse cose, e credo che per questa serie sia positivo", ha detto. "Stiamo andando avanti. Non so esattamente cosa sto facendo, ma mi fido di Sam Levinson con ogni fibra del mio essere".

La serata ha segnato la prima uscita pubblica di Dane dopo l’intervista emozionante a Good Morning America con Diane Sawyer, durante la quale ha rivelato di avere solo un braccio funzionante: "Il mio lato sinistro funziona, quello destro ha completamente smesso di funzionare". Ha anche espresso preoccupazione per l’indebolimento del braccio sinistro: "Sento che forse ancora un paio di mesi e non avrò più nemmeno la mano sinistra. È preoccupante".

I prossimi progetti lavorativi di Eric Dane

Per quanto riguarda i suoi futuri progetti lavorativi, Eric Dane ha affermato di voler continuare a recitare nonostante la malattia, spiegando che gli piace stare sul set e mantenersi impegnato: "È sempre bello essere su un set. È bello essere impegnati. Amo quello che faccio. Continuerò a farlo".

