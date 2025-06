Netflix, i migliori film commedia per vivere una serata spensierata: c'è anche Edoardo Leo Cosa c'è di meglio che una bella commedia per scaricare la tensione della giornata? Ecco quindi alcuni consigli provenienti dal catalogo di Netflix

Lo sappiamo bene: la giornata lavorativa è stressante e impegnativa. Tutti noi non vediamo l’ora di tornare a casa per rilassarci sul divano, magari davanti a un po’ di televisione. I cataloghi, però, sono infiniti e spesso si perde più tempo a cercare cosa vedere che a vederlo sul serio. Ecco quindi 5 film commedia, presenti sul catalogo Netflix, che secondo noi meritano la visione per passare una serata piacevole.

I migliori 5 film commedia da vedere su Netflix e perché recuperarle

Sole a catinelle (2013)

Checco Zalone interpreta un venditore di aspirapolvere che ha fatto fortuna vendendo il suo prodotto a tutti i parenti. Quando questi, però, finiscono, iniziano a sorgere i problemi. Soprattutto perchè l’uomo aveva promesso al figlio una vacanza da sogno se avesse preso tutti dieci in pagella, cosa che puntualmente accade. Un road movie in cui il rapporto tra un padre e un figlio mette in ridicolo uno dei vizi più comuni del nostro Paese: vivere al di sopra delle proprie possibilità.

Una notte da leoni (2009)

Classico comedy con Bradley Cooper, Ed Helms e il comico Zach Galifianakis. I tre testimoni di nozze di Doug, giovane agente immobiliare in procinto di convolare a nozze, gli organizzano un addio al celibato a Las Vegas. Le cose, però, prendono una piega incredibile e, al risveglio la mattina successiva, lo sposo non si trova più. Tra tigri, rapimenti e personaggi stravaganti alla fine della storia Doug riuscirà a sposarsi? Di certo c’è che accadono tanti eventi così imprevedibili che non ridere sarà impossibile.

Smetto quando voglio (2014)

Capostipite dell’omonima saga diretta da Sydney Sibilia e con Edoardo Leo e Stefano Fresi. Un chimico ricercatore universitario precario e con un figlio in arriva rimane senza borsa di studio. Rendendosi conto di quanti soldi girino nel mondo della droga, decide mettere in piedi una banda di colleghi in difficili condizioni economiche e di applicare le proprie conoscenze scientifiche per sintetizzare una sostanza non ancora illegale da poter smerciare sul mercato.

Le amiche della sposa (2011)

Dal duo formato da Judd Apatow e Paul Feig, a cui si aggiunge Kristen Wiig arriva una commedia sboccatissima e dannatamente autentica. Mentre la vita di Annie cade a pezzi, la sua migliore amica le annuncia di essersi fidanzata. Nonostante sia single, al verde e infelice, Annie cercherà di fare tutto il possibile per realizzare i sogni della sposa. Persino distruggerli, se necessario. Un Buddy movie che diventa metafora e analisi dell’amicizia femminile.

Santa Maradona (2001)

Il film d’esordio di Marco Ponti, titolato come la canzone dei Mano Negra e manifesto della generazione X, con Stefano Accorsi e Libero De Rienzo. Andrea, laureato in lettere che passa da colloquio all’altro, e Bart, che trascorre le sue giornate a cazzeggiare spacciandosi per critico, sono "nichilisti ottimisti", come li definisce Ponti. In attesa del loro "goal di mano" per svoltare la propria vita.

