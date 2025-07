Forbidden Fruit, Zeynep scappa con Cem negli USA e Alihan è una furia. Tensione alle stelle Una settimana ricca di colpi bassi, crolli emotivi e cambiamenti epocali per Zeynep e Yildiz: il loro futuro ora è a rischio. Ecco cosa succederà.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

Settimana ad alta tensione per Forbidden Fruit, la soap turca che ogni pomeriggio accende Canale 5. Le puntate in onda da lunedì 28 luglio a venerdì 1 agosto si preparano a lasciare il segno: tra gelosie, colpi di scena e vendette, i personaggi principali si troveranno davanti a scelte che potrebbero cambiare tutto. C’è chi parte, chi resta e chi decide di combattere a modo suo. E mentre i rancori familiari si fanno più velenosi, i sentimenti vengono messi duramente alla prova.

Anticipazioni Forbidden Fruit, lunedì 28 luglio 2025

Yildiz si trasferisce nella villa di Halit, decisa a voltare pagina. Ad accompagnarla in questo cambiamento c’è Rebbiye, la consulente d’immagine che la guida passo dopo passo verso una versione più ambiziosa di sé. Ma l’idillio dura poco: la convivenza con Ender si rivela un incubo, e le tensioni si trasformano subito in sabotaggi veri e propri. La donna arriva persino a rovinare una cena romantica con Halit, mentre Zeynep, esasperata dalla presenza costante di Alihan in ufficio, tenta invano di farsi licenziare.

Martedì 29 luglio 2025

Durante la festa di compleanno di Lila, la famiglia si ritrova sotto lo stesso tetto, ma l’atmosfera è tutt’altro che festosa. Le ex moglie di Halit non risparmiano frecciatine velenose a Yildiz, mentre Zeynep cerca di difenderla. Intanto Zehra, umiliata pubblicamente da Halit per i suoi debiti, si rifugia da Sinan, che coglie l’occasione per proporle di cedergli la clinica. La Rew Unique, nel frattempo, annuncia il lancio della collezione firmata Ender, gettando altra benzina sul fuoco.

Mercoledì 30 luglio 2025

Alihan esplode di gelosia per l’intesa sempre più evidente tra Zeynep e Cem. La tensione lo porta a un vero e proprio crollo emotivo, che lo costringe ad affrontare i fantasmi del passato in terapia. Yildiz, nel frattempo, prova a integrarsi nella nuova realtà familiare, ma Ender continua a tramare nell’ombra. Rebbiye la introduce nella cerchia dell’alta società, attirando però le critiche feroci di Sengul, che la accusa di essersi fatta comprare.

Giovedì 31 luglio 2025

Cem confessa ad Alihan di provare qualcosa per Zeynep, e Alihan tenta subito di allontanarli proponendo a Cem un trasferimento ad Atlanta. Il piano si ritorce contro di lui: Cem accetta e propone a Zeynep di partire insieme, mettendola davanti a una scelta difficile. Intanto, Yildiz ottiene finalmente la gestione della caffetteria, ma la pace dura poco: Ender organizza un servizio fotografico a casa senza dire niente a nessuno, riaccendendo lo scontro.

Anticipazioni Forbidden Fruit, venerdì 1 agosto 2025

La settimana di Forbidden Fruit si chiude con il botto. Durante l’evento ufficiale del brand "Ender Argun", Yildiz irrompe e rovina tutto con un annuncio inaspettato, mandando Ender su tutte le furie. Ma la vendetta non finisce lì: Ender si prepara già al contrattacco. Nel frattempo, Zeynep parte con Cem per gli Stati Uniti. Ma non è detta l’ultima parola: Alihan non è pronto a lasciarla andare così facilmente.

