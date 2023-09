Ilary Blasi: arriva la nuova bordata social a Totti e Noemi, subito virale La guerra a colpi di frecciatine social riprende, e Ilary sceglie di farsi aiutare dalla sorella Melory per mette a segno l'ultimo epico colpo all'ex marito

Riccardo Greco Web Editor Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa. Linkedin

Il tira e molla di battute, frecciatine e colpi bassi per la separazione di Francesco Totti e Ilary Blasi continua sia sui social sia in tribunale. Recentemente e stata tirata in gioco anche la nuova compagna di lui, Noemi Bocchi, data la sua presenza in tribunale e una recente figuraccia fatta sugli spalti di una partita. Tra tutti sembra che quella che si diverta di più proseguendo questa guerra fredda sia in realtà Ilary, che con le sue storie Instagram trova sempre il modo di far rimpiangere al suo ex questa separazione. L’ultimo smacco lo avrebbe messo a punto proprio sui social, e i follower sono convinti si tratti di una citazione ad una notizia che ha riguardato Totti.

La gaffe di Totti e Noemi

Tutto è cominciato quando l’ex calciatore della Roma si trovava con la nuova compagna alla partita di calcio del figlio Cristian, impegnato in Roma-Frosinone Primavera al Tre fontane. All’evento non poteva mancare anche la madre di lui, Ilary, che però non ha degnato di uno sguardo il suo ex, cercando di rimanere entrambi indifferenti all’altro. Tutto secondo la norma, se non fosse che erano presenti anche dele telecamere. Sembra infatti che Sportitalia abbia ripreso Elisa, amica dell’ex capitano, che mostra a Totti vicino a lei una foto di Ilary, pubblicata poco prima sui social proprio dal Tre Fontane. Inutile a dirlo, nonostante non fosse chiarissimo, il pubblico a riconosciuto subito la foto, facendo diventare velocemente il video virale, e mettendo Francesco e Noemi in una posizione un po’ difficile.

Lo smacco di Ilary

Pensavate che Ilary si fosse quindi persa questo simpatico evento? Ovviamente no. La conduttrice ha aspettato un po’ per citare la notizia, ma ha trovato l’occasione perfetta per metterli in cattiva luce, come solo lei sa fare. A distanza di alcune ore Ilary Blasi si è infatti fatti riprendere nello studio oculistico della sorella Melory, e mentre si sottoponeva a una visita di controllo ha esordito con: "Ma quindi dopo ce vedrò meglio?", la sorella risponde subito: "sì, tranquilla", la conduttrice allora si stacca dal per enfatizzare il concetto e aggiunge: "Quindi spierò anche meglio!?". Il pubblico, dato il particolare tempismo della storia, è convinto che la story Instagram, altrimenti un po’ no-sense, sia un palese riferimento alla figuraccia di Totti e Noemi, e che Ilary sia riuscita come sempre a vincere la battaglia social post breakup.

Potrebbe interessarti anche