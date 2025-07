Storie di donne al bivio, Marini spiazza: "Mi fa venire le voglie". E parla di ferite d'amore: "Mi sono ritirata" Nella puntata del 23 luglio, Valeria Marini parla degli amori passati con uno sguardo verso il futuro e svela che qualcuno c'è nella sua vita: cosa ha detto

Nella puntata di mercoledì 23 luglio 2025 di Storie di donne al bivio, il programma condotta da Monica Setta in seconda serata su Rai 2, tra gli ospiti c’è anche Valeria Marini, la quale non solo svela che si sta guardando intorno (la sensazione è che qualcuno già ci sia da come parla), ma racconta anche qualche aneddoto del passato. Ecco cosa è successo nella puntata del 23 luglio di Storie di donne al bivio.

Storie di donne al bivio, Valeria Marini e gli uomini: "Ho voglia di passione"

Valeria Marini è la seconda ospite di Monica Setta e si racconta tra amori, vecchi e nuovi, e personaggi famosi che ha avuto la fortuna di incontrare, ma prima ammette: "L’estate per me è una stagione di rinascita, fa venire le voglie… di felicità, di amore… ci riaccende! Penso non faccia solo a me questo effetto". Poi si parla delle sue foto rubate nel 2023 che la ritraevano in compagnia di un giovane ragazzo, ma è restia a raccontare i dettagli: "A volte le foto rubate dicono la verità e a volte no. Era una situazione di lavoro, non mi voglio sbilanciare".

Quando la Setta le chiede "L’ultimo amore, quello canonico?", lei la blocca e dice: "No, basta. Non voglio parlare del passato, parliamo del futuro, ti prego". Poi la conduttrice tira in ballo Patrick Baldassarre e lei commenta: "E’ l’amore mio… con lui ci sentiamo sempre, siamo proprio legati da un affetto… è famiglia! Siamo un punto di riferimento l’uno per l’altro. Spesso accade che l’amore si trasformi in amicizia, è un’attrazione diversa, dell’anima". Si passa a Jovanotti e la conduttrice dice che quando il cantante parla di lei, è sempre un po’ intimidito: "Io prima di tutto sono una sua grande fan. Sì, ci siamo baciati sotto le stelle, ma quanti ne abbiamo dati così nella vita? Tanti", risponde la showgirl. La conduttrice però la incalza: "Tu hai detto che era il più bel bacio della tua vita", e lei ribatte: "In realtà, io so che qui tiri fuori tutto quello che le persone non sanno e sei brava a farlo. E’ anche facile, perché è un salotto in cui uno si sente in confidenza, soprattutto per il rapporto che c’è tra di noi. Però ti ripeto che in questo momento posso guardare al futuro e non al passato".

Ma Monica Setta non si arrende (e fa bene): "Possiamo dire che in questo momento stai guardando qualcuno, ma non vuoi dirci chi…?", e la Marini conferma: "Esatto, a me l’estate mi riaccende! E quindi ho voglia di amore, di passione ma senza guardarmi indietro. Quel che è stato è stato, ti rimane comunque dentro, però…". Subito dopo un’altra dichiarazione sui sentimenti: "Tu sei donna d’amore, passionale. I sentimenti in te hanno un ruolo strategico". E lei dichiara di essere stata ferita e di essersi fermata per un lungo periodo: "Io amo l’amore e innamorarmi, però sono stata ferita e quindi per un lungo periodo mi sono ‘ritirata’. Intendo dire che sono stata sulla difensiva. A volte non te ne accorgi neanche. Parlare con un’amica, raccontarsi, confrontarsi con gli altri, ascoltare le interviste di altre donne ti aiuta a capire come sei".

La conduttrice la incalza: "Come sei stata ferita? Perché?". La Marini non si apre molto sull’argomento, limitandosi a dire: "Sono stata ferita perché ero troppo ingenua, a me piace vivere le cose in maniera totale, però devi anche capire chi hai davanti. Questo non solo nell’amore, parlo in generale. Forse a me manca un po’ l’essere spregiudicata. Il vero segreto è ascoltare il proprio istinto, quindi la prima sensazione che hai quando incontri una persona. A me è capitato che l’istinto mi dicesse ‘no’ ma ho tentato lo stesso, per questo motivo lo dico. E lì sono rimasta molto delusa, ma nella vita ci sta che accada. Sono cose che ti aiutano a crescere, ti fortifichi, ma ad un certo basta. E’ arrivato il momento dell’amore adulto, di essere veramente rispettata e amata per quella che sono, come accaduto in certi momenti".

E ancora, di Vittorio Cecchi Gori dice: "Lui ha vissuto tante cose difficili e ha subito molte ingiustizie. Io in quel momento sono stata l’unica che si è impegnata per aiutarlo, come è giusto che sia quando una persona è in difficoltà. E allora sono rimasti l’affetto e la stima. Veramente lui ha subito cose molto pesanti, sia umanamente che professionalmente. Secondo me, aspetta la rivincita. Quello è sicuro". Infine, la Marini svela che Alberto Sordi non era affatto tirchio come si pensa, anzi le faceva molti regali, e che era un uomo selettivo: "O gli piacevi oppure niente, era schivo, non dava confidenza".

