Stefano De Martino, vacanza padre-figlio con Santiago (e gaffe social). Cosa fa Belen Il conduttore di Affari Tuoi è partito con il primogenito per un’avventura a Sharm El Sheik, e sul web c’è chi ha letteralmente frainteso la situazione.

Stefano De Martino, che continua ad ottenere un successo dietro l’altro alle redini di Affari Tuoi, è partito per qualche giorno con il figlio Santiago per una vera e propria vacanza padre-figlio in Egitto. A rivelarlo è stato lui stesso pubblicando sui social alcune immagini della vacanza. Davanti alle foto, però, alcuni follower di De Martino sono caduti in errore fraintendendo ciò che stavano guardando e dando vita a commenti veramente surreali. Mentre, in tutto ciò, la bella Belen continua a godersi il successo del suo debutto su RealTime e il tempo passato con la piccola Luna Marì: scopriamo di più.

De Martino in Egitto con Santiago: sul web scatta una gaffe esilarante

Nelle ultime ore, Stefano De Martino ha documentato la sua vacanza con il figlio Santiago a Sharm El Sheik pubblicando immagini e video sui social. Foto che tuttavia sono state fraintese da alcuni follower scatenando una gaffe veramente esilarante. Le foto ritraggono padre e figlio nel deserto, intenti a fare un’escursione in quad. Entrambi hanno il viso completamente coperto da una kefia, copricapo tipico del luogo, e per questo alcuni follower hanno scambiato il piccolo Santiago per una donna misteriosa.

"Ma perchè nasconde sempre le sue fidanzate?", si legge in un commento al di sotto delle foto. E ancora: "Chi è questa persona mascherata?", "Stefano pensavo fosse la tua nuova fidanzata". Insomma, come spesso accade la fantasia ha preso il sopravvento, e anche una semplice vacanza con il figlio è diventata tutt’altro. Ad ogni modo, di là del divertente fraintendimento, Stefano e Santiago pare stiano passando degli splendidi momenti padre-figlio, che rispecchiano perfettamente la promessa fatta dal conduttore di passare più tempo possibile con il figlio, dato che ora che sta crescendo ha sempre più bisogno di lui.

Belen si gode il successo televisivo e la piccola Luna Marì

E mentre De Martino e Santiago si godono qualche giorno insieme, Belen Rodriguez continua a godersi a sua volta il buon risultato ottenuto al suo debutto su RealTime con il programma Amore Alla Prova – La Crisi Del Settimo Anno. Questo ovviamente senza mai rinunciare al tempo passato con la piccola Luna Marì, documentato in queste ora anche attraverso le Instagram stories. In un video si vede infatti la bellissima Luna Marì mentre gioca in casa ripresa proprio da mamma Belen. Un momento molto tenero in un periodo non certo facile per tutta la famiglia Rodriguez, dato che il padre Gustavo si trova ancora in ospedale dopo le ustioni riportate a seguito dell’incendio di cui è rimasto vittima.

