Stefano De Martino, la torta di compleanno fa discutere i social (e la Rai) Una sorpresa goliardica da parte dei suoi amici ha sollevato non poche critiche sul conduttore. "Non corrisponde all'immagine di conduttore rassicurante".

Qualche giorno fa, più precisamente il 3 ottobre, Stefano De Martino ha compiuto 34 anni. Dopo un periodo piuttosto impegnativo, nel quale è stato costantemente sotto i riflettori a causa della sua rottura con Belen Rodriguez, il conduttore si è concesso una serata di svago e divertimento in compagnia delle persone più care per festeggiare il suo compleanno. Il tutto è stato raccontato tramite i social, ma un dettaglio non è sfuggito ai suoi follower: al momento della torta De Martino e i suoi amici ci sono lasciati andare a festeggiamenti goliardici, che hanno attirato non poche critiche. Vediamo cosa è successo.

Stefano De Martino, i festeggiamenti goliardici e le critiche

In occasione del suo 34esimo compleanno, Stefano De Martino ha festeggiato con i suoi amici e le persone a lui più vicine in un noto locale di Milano. Al termine della cena, alla quale secondo i ben informati sarebbe stata presente anche la sua presunta nuova fiamma Martina Trivelli, il conduttore ha ricevuto una meravigliosa torta. Ciò che lui non sapeva, però, è che i suoi invitati hanno deciso di fargli una sorpresa, e di portare in tavola una torta con una targhetta vuota; al momento del taglio, un pasticciere è arrivato per scrivere una dedica decisamente particolare. "Viva la f**a", si leggeva sul dolce. Un modo ovviamente goliardico di festeggiare, che ha suscitato grasse risate in De Martino e in tutti i suoi invitati, tra i quali compariva anche Biagio Izzo (tra gli ideatori di questa raffinatissima sorpresa). Nonostante la scritta sia stata apprezzata dai presenti, ha suscitato non poche polemiche da parte soprattutto del popolo del web, che ha giudicato "imbarazzante", "fuori luogo" e "di pessimo gusto".

Le critiche sono state dunque numerose, anche e soprattutto in relazione alla figura pubblica di Stefano De Martino. Sono stati in molti a far notare, soprattutto tramite i social, che i festeggiamenti goliardici e non esattamente di buon gusto sono tracciano un ritratto completamente diverso dalla personalità di De Martino che tutti noi conosciamo grazie alla televisione. Secondo i detrattori, infatti, la festa di compleanno e soprattutto la scritta sulla torta potrebbero far storcere il naso ai vertici della Rai, che hanno deciso di puntare su De Martino come volto simbolo di Rai 2 grazie soprattutto alla sua immagine di "conduttore rassicurante di casa Rai". Per il momento, né il presentatore né l’azienda si sono espressi in modo diretto sulla vicenda.

