De Martino, nuovi indizi sulla rottura con Belen (e una presunta nuova fiamma) Emergono nuovi dettagli sulla fine della relazione tra i due conduttori; intanto, il presunto nuovo flirt di De Martino sembra essere solo una bufala.

Nelle ultime settimane, quando si tratta di gossip, ormai non si parla d’altro: la relazione tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez sembra giunta (di nuovo) al capolinea. Nonostante i due non abbiano mai parlato espressamente di quanto stia accadendo tra loro – a parte un messaggio piuttosto criptico della showgirl – le voci sulla rottura si fanno sempre più insistenti, tanto da essere ormai stata confermata su più fronti. E ora emergono nuovi dettagli che riguardano Stefano De Martino.

Stefano De Martino, la (probabile) fake news sulla nuova fiamma

Se da settimane, ormai, si parla costantemente del presunto nuovo flirt di Belen Rodriguez con l’imprenditore Elio Lorenzoni, ora ad attirare l’attenzione sono le nuove voci che si stanno sollevando sul conto di Stefano De Martino. Già accusato di aver tradito la (ormai ex) moglie, ora è spuntato il nome di una presunta nuova fiamma del conduttore. A lanciare lo scoop è stato, come sempre, Fabrizio Corona, che ha annunciato di avere in serbo importanti novità sul conto di Stefano De Martino, e ha promesso di rivelare l’identità di una donna che potrebbe essere la sua nuova fidanzata (l’annuncio è previsto per oggi alle 15). Prima che il re dei paparazzi possa esprimersi sulla questione, tuttavia, è intervenuta Deianira Marzano, che ha riportato una segnalazione di una follower, secondo la quale l’annuncio di Corona non è nient’altro che una bufala. "Ovviamente è una fake news scommetto che dirà che si tratta di Ginevra Mavilla, solo perché nel week end trascorso in Sardegna si è ritrovato con lei e altre persone ad un pranzo e ad una cena di compleanno", si legge sul profilo dell’esperta di gossip. "Si sono conosciuti per via di amici in comune e si sono scambiati il segui tutti i presenti". Pare, dunque, che la donna in questione si chiami Ginevra Mavilla, e che quest’ultima fosse presente durante le vacanze di De Martino in Sardegna, dove aveva condiviso una cena anche con Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Tuttavia, pare che tra i due ci sia stata soltanto una conoscenza e nessun vero flirt.

Nuovi indizi sulla rottura

Intanto, la rottura con Belen Rodriguez è ormai ufficiale, e Stefano De Martino ha lanciato (forse involontariamente) nuovi indizi tramite i social. Innanzitutto, come i fan avevano già notato da tempo, non porta più la fede al dito. E negli ultimi giorni è stata sostituita con un altro anello: i follower hanno chiesto al conduttore se si trattasse di un gioiello di famiglia, e lui ha confermato, raccontando di indossare un anello di suo nonno. In più, ai fan più attenti non è sfuggito un like lasciato da De Martino ad un post dell’account Instagram Whoopsee, che riportava una notizia: "Stare in una relazione infelice fa male alla salute, meglio essere single: lo dice la scienza".

