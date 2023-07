Belén e De Martino: la frase di mamma Rodriguez che conferma la crisi Sono settimane ormai che l’ipotesi della presunta rottura tra i due si fa sempre più forte. Oggi spunta un nuovo indizio sui social che non lascia dubbi.

La travagliata storia tra Belén Rodriguez e Stefano De Martino continua, con risvolti che fanno pensare sempre di più a un’ennesima rottura tra i due. Dopo alcuni testi di canzoni utilizzati per lanciare frecciatine, lo scoop di un presunto tradimento di De Martino rivelato da Fabrizio Corona, le immagini di Belén con un altro uomo e vari rumors, spunta ora anche una frase sospetta scritta sui social da Veronica Cozzani, mamma d Belén, che potrebbe confermare ulteriormente la crisi. Ecco cosa ha scritto.

Finita tra Belén e De Martino? L’ipotesi si fa insistente

L’ipotesi che tra la bella showgirl argentina e il conduttore di Bar Stella sia finita (di nuovo) si fa sempre più insistente tra indiscrezioni e indizi che compaiono da tutte le parti. In questi giorni Belén si sta godendo le sue vacanze estive in solitaria, con aria malinconica mostrata in diversi scatti sui social; mentre, dall’altra parte, anche De Martino sembra godersi il pieno dell’estate sull’isola di Cavallo tra Corsica e Sardegna, con aria decisamente più spensierata.

Le vacanze che li vedono lontani sono già un segno abbastanza importante della presunta crisi, ma ad alimentare ancora di più l’ipotesi sono proprio le immagini postate sui social dalla stessa Belén in vacanza con questa particolare didascalia: "E io lo sapevo già… Tu sorridi sempre", accompagnata dall’hashtag "il sesto senso delle donne". Frase che ovviamente non è passata inosservata e che, effettivamente, potrebbe dire tutto e niente. Secondo molti, però, starebbe a simboleggiare una sorta di conferma proprio in merito alla crisi con il compagno.

La frase di mamma Rodriguez conferma la crisi

Al di sotto della foto postata da Belén c’è però un altro indizio che potrebbe confermare ulteriormente la rottura tra lei e De Martino. Tra le prime a commentare il post c’è stata proprio Veronica Cozzani, mamma di Belén, la quale ha scritto: "Avanti morocha!". Si tratta di una canzone dei Los Caballeros de la Quema che tradotta in italiano significa: "Avanti bruna!". Questa frase è stata quindi interpretata dai tanti fan della showgirl come una sorta di incoraggiamento ad andare avanti nonostante il brutto periodo dovuto proprio all’ennesima separazione con Stefano De Martino.

Insomma, tra De Martino, Belén, e i vari componenti della famiglia, le citazioni di canzoni che potrebbero essere viste come frecciatine si sprecano. Pare proprio che tutti stiano comunicando a suon di musica tra di loro e che la presunta crisi, ormai, non sia più così presunta.

