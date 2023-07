Belen Rodriguez e il “finto” flirt con Elio Lorenzoni: "È solo un amico" Roberto Alessi spara a zero sul presunto nuovo amore della showgirl. Lui sarebbe semplicemente una conoscenza di vecchia data. Ecco tutte le indiscrezioni.

Tiene banco ormai da settimane il presunto flirt di Belen Rodriguez con l’imprenditore Elio Lorenzoni. Dopo l’ennesima separazione-shock da De Martino, la showgirl argentina sembrava follemente innamorata di un nuovo, giovane ragazzo acqua e sapone. Eppure, stando alle recenti indiscrezioni lanciate da Roberto Alessi, il flirt tra i due sarebbe una grossa bufala. A quanto pare lui è solo un amico di vecchia data di Belen, e di romantico non ci sarebbe proprio un bel niente. Ecco di seguito tutti i dettagli.

Belen Rodriguez e la bufala del flirt con Lorenzoni

In tempi di continue fake news, anche l’amore, a volte, rischia di cadere vittima dell’oscuro qui pro quo delle bufale social. Sembra questo il caso di Belen Rodriguez, che da qualche settimana si mostrava in dolce compagnia, vicina o vicinissima a Elio Lorenzoni, giovane e attraente imprenditore. Una storia che, secondo alcuni, sarebbe stata addirittura all’origine della recente separazione dell’argentina da Stefano De Martino.

Ora però, una serie di dichiarazioni (provenienti da uno che Belen la conosce bene), rischia di buttare all’aria la love story dell’estate. Roberto Alessi, infatti, storico direttore di Novella 2000, ha parlato diffusamente del caso Belen-Lorenzoni, lanciando alcune "bombe" non da poco. L’amore sbocciato tra Elio e la Rodriguez sarebbe infatti una "balla clamorosa", perché lui è "un amico che Belen Rodriguez vede da dieci anni sempre in compagnia di altre persone".

E nonostante foto paparazzate di baci e abbracci, per Alessi si tratterebbe solo di un grande equivoco. Queste effusioni infatti "non contano: Belen è così, fisica, affettuosa, lui ricambia, nulla di più". Certo, il direttore del settimanale di gossip comprende bene che due ragazzi, entrambi belli e giovani, "beccati" in atteggiamenti sospetti, possano dare adito a speculazioni di carattere romantico. Ma la sua idea, avvalorata anche dopo aver sentito persone vicine a Belen, non cambia lo stesso di una virgola.

La storia tra Elio Lorenzoni e Belen Rodriguez è falsa, a quanto afferma Roberto Alessi. E questo è tutto.

Belen, De Martino e i presunti tradimenti di lui

Intanto, l’unica cosa certa per ora è la separazione (al momento insanabile) tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. E se la bella showgirl viene accostata a nuove fiamme d’amore, il conduttore ex-ballerino è al centro ultimamente di voci poco lusinghiere.

Sempre il direttore Roberto Alessi, infatti, ha fatto sapere che i vari tradimenti di Stefano De Martino, di cui spesso si parla, non sono mai stati confermati per un preciso motivo. "Perché lui è amato, e chi gli sta intorno mai si sognerebbe di stanarlo, lo protegge, lo tutela". Soprattutto se i misfatti hanno luogo nella sua amata Campania, dove De Martino è idolatrato e "adorato da chiunque". Un’altra bomba lanciata. Altro pane quotidiano per il classico chiacchiericcio estivo su amori e disamori.

