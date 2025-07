Raoul Bova, la rivelazione dell'avvocato su Rocio Morales: "Separati da molto tempo”. Poi l‘avviso a Fabrizio Corona Il legale del noto attore si è espresso contro le ultime dichiarazioni dell’ex Re dei paparazzi e la diffusione di presunti messaggi privati con una donna.

Il recente caso mediatico che vede al centro Raoul Bova, Rocio Munoz Morales e Fabrizio Corona è passato ufficialmente alle vie legali. Di recente, dopo l’annuncio della separazione tra i due attori, l’ex Re dei Paparazzi ha dedicato parte dell’ultima puntata di Falsissimo proprio a questo, affermando che Raoul Bova avrebbe tradito la compagna con la modella Martina Ceretti, e diffondendo anche messaggi e audio che Raoul e Martina si sarebbero scambiati prima di incontrarsi all’Hotel Principe di Savoia di Milano. A seguito di queste dichiarazioni è dunque intervenuto l’avvocato di Raoul Bova che si è prontamente scagliato contro Corona: ecco cosa ha detto.

Raoul Bova, le parole dell’avvocato: "Lui e Rocio Morales separati da molto tempo"

Come riportato da Il Messaggero, a seguito delle pesanti dichiarazioni di Fabrizio Corona, il legale David Leggi che sta seguendo Raul Bova ha deciso di intervenire per fare chiarezza. "Alla luce delle notizie apparse in questi ultimi giorni, ho il dovere di precisare che Raoul e Rocio, che non hanno mai contratto matrimonio, sono separati di fatto da molto tempo e si alternano nell’accudimento e nella cura delle due figlie – si legge nella nota dell’avvocato – Siamo in attesa di indicazioni della signora Morales per poter formalizzare, anche in tribunale, una realtà già nota e indiscutibile".

L’avvocato di Raoul Bova contro Fabrizio Corona: "Materiale illecito diffuso sul web"

Nella sua nota, l’avvocato ha dunque proseguito il suo discorso facendo riferimento alle ultime dichiarazioni di Corona, sottolineando come siano già in corso indagini delle autorità competenti per accertare eventuali responsabilità. "In ordine al materiale illecito diffuso sul web su presunte affermazioni e frequentazioni del mio assistito, sono in corso accertamenti da parte della Magistratura penale, che indaga sui diversi reati ipotizzabili a carico delle varie persone coinvolte. Il credere a coloro che, senza avere la certezza del vero e per meri fini di lucro, non esitano a travolgere l’esistenza altrui, dimentica il rispetto dovuto ai 4 figli, totalmente trascurati da chiunque abbia la responsabilità di aver voluto spargere questo fango mediatico".

L’avvocato David Leggi non indica mai in maniera diretta il nome di Fabrizio Corona, ma il riferimento alle recenti affermazioni dell’ex Re dei Paparazzi è più che palese. Ad oggi, possiamo quindi dire che le vere certezze su questo nuovo caso mediatico sono soltanto due: da un lato, Raoul Bova e Rocio Morales sono separati da tempo e stanno attualmente cercando di trovare il giusto accordo per il bene dei figli; dall’altro lato Raoul Bova sembrerebbe pronto a una guerra legale nei confronti di Fabrizio Corona che, come sempre, non si è certo risparmiato nel dire la sua.

