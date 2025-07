Rocio Munoz Morales, l'amore con Raoul Bova è finito dopo 12 anni: Corona smaschera il presunto tradimento La storia d'amore tra i due, nata sul set di Immaturi - Il viaggio, sembra essere arrivata davvero al capolinea, come racconta Fabrizio Corona

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

Facebook Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

IPA

CONDIVIDI

Nell’ultima puntata di Falsissimo, il paparazzo Fabrizio Corona ha affermato che Raoul Bova avrebbe tradito la compagna, Rocio Munoz Morales, con la modella milanese di 23 anni Martina Ceretti. La coppia, nata nel 2012 sul set di Immaturi – Il Viaggio, stava assieme da ben 12 anni. Ancora nessuna conferma, ma già da tempo sul web circolavano i rumor, alimentati anche dalle foto di Bova in vacanza coi figli mentre Morales era a Milano per lavoro.

Tra Raoul Bova e Rocio Morales è davvero finita?

A sostegno della tesi di Corona ci anche i numerosi messaggi e audio che Raoul e Martina si sarebbero scambiati prima di incontrarsi all’Hotel Principe di Savoia di Milano, dopo due anni di conversazioni via social. Il re dei paparazzi avrebbe anche affermato che Ceretti ha avuto flirt con diversi personaggi noti dello spettacolo, tra cui il calciatore del Newcastle Sandro Tonali e il presentatore Stefano De Martino.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

I migliori film con Rocio Morales in streaming

Mentre attendiamo sviluppi sulla vicenda, perchè non recuperare qualche film con Rocio Munoz Morales in streaming? Ecco qualche consiglio.

Natale da Chef (2017)

Commedia dell’assurdo diretta da Neri Parenti e con Massimo Boldi, Biagio Izzo, Francesca Chillemi e Dario Bandiera. Ingannato con un lusinghiero posto da capobrigata in un’agenzia di catering, il fallito chef Gualtiero Saporito (Boldi) deve fare i conti con un vice incapace di sentire odori e sapori, un sommelier astemio e una pasticcera (Rocio Morales) più avvezza agli spogliarelli che alle torte. Trovate Natale da Chef in streaming su Netflix.

Tu mi nascondi qualcosa (2018)

Giuseppe Loconsole dirige la commedia con Giuseppe Battiston, Sarah Felberbaum e Rocco Papaleo. Valeria (Felberbaum), lavora per l’agenzia investigativa del padre e, pedinando la persona sbagliata, scopre per errore che la compagna di Francesco (Battiston) lo tradisce. Irene lancia un appello per trovare il marito Alberto (Papaleo), imprenditore scomparso di recente e che, ritrovato, non ricorda di aver avuto un figlio con una donna tunisina, Jamila (Rocio Morales). Ezio, invece, è uno scrittore che si mantiene facendo il tassiste e che non riesce più a tollerare il lavoro da pornoattrice della compagna Linda. Trovate Tu mi nascondi qualcosa in streaming su Prime Video.

Tre sorelle (2022)

Scritto, diretto e co-prodotto da Enrico Vanzina, racconta di tre sorellastre, Caterina (Chiara Francini), Sabrina (Giulia Bevilacqua) e Marina (Serena Autieri). Le prime due sono in crisi con i rispettivi matrimoni e decidono di passare le vacanze nella villa al mare dell’ultima. Con loro c’è anche Lorena (Rocio Morales), la giovane massaggiatrice di Marina. Marina si innamora di Antonio, loro vicino di casa, ma lui va a letto con Caterina. Senza però dire a nessuna delle tre di essere sposato. Trovate Tre sorelle in streaming su Prime Video.

Potrebbe interessarti anche