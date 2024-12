Stefania Orlando parla prima del Grande Fratello: “Confusa e preoccupata”, la sua risposta alle critiche Nel giorno del suo rientro nella casa più spiata d’Italia l’ex vippona ha replicato a chi nutre dubbi sul suo ritorno nel reality: “Ho intenzione di divertirmi”

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Stefania Orlando è pronta per il Grande Fratello. Nel giorno del suo ritorno nel reality show di Alfonso Signorini, infatti, l’ex conduttrice romana si è detta fiduciosa verso questa nuova esperienza nella casa più spiata d’Italia. L’ex ‘vippona’ varcherà l’iconica porta rossa a più di quattro anni dall’ultima volta e, nonostante non abbia negato di sentire la pressione, ha rispedito al mittente le critiche dei più dubbiosi. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli

Stefania Orlando torna al Grande Fratello 18

Oggi lunedì 16 dicembre 2024, in occasione della 18esima diretta stagionale, al Grande Fratello ci sarà spazio per due grandi ritorni. Oltre al rugbista Maxime Mbanda, infatti, Eva Grimaldi e Stefania Orlando entreranno nella casa più spiata d’Italia. Per l’attrice e la showgirl – come detto – si tratta di un ritorno: Eva prese parte alla sesta edizione Vip nel 2021, mentre Stefania fu tra le protagoniste del GF Vip 5 l’anno precedente. A poche ore dal suo rientro, però, l’ex conduttrice ha voluto condividere un post su Instagram per raccontare le sue sensazioni: "Oggi mi sono svegliata molto presto, sono tanto emozionata e preoccupata, confusa e felice!"

La risposta alle critiche sul suo ritorno al GF

"Sono in albergo, tra poco mi toglieranno il telefonino e stasera rientrerò nella casa del Grande Fratello" ha spiegato Stefania Orlando su Instagram, parlando poi della sua decisione di tornare nel mondo dei reality a quattro anni dal terzo posto nella quinta, storica, edizione del GF Vip vinta da Tommaso Zorzi. Stando a quanto rivelato dall’ex conduttrice, la sua scelta sarebbe stata messa in discussione da molti: "Alcuni di voi mi hanno detto ‘Ma che ci vai a fare? Il tuo GF lo hai già fatto, rischi di rovinare il tuo percorso". Stefania, però, non ha voluto sentire ragioni, dicendosi anzi pronta a vivere una nuova esperienza, diversa da quella della stagione 2020-21. "Quel GF, il GF Vip 5, sarà indimenticabile anche per me. Porto dentro ancora tanti ricordi speciali e unici, irripetibili. Niente si può replicare se non al computer ed io sono ‘solo’ un essere umano" ha raccontato Stefania Orlando, promettendo di mettersi in gioco con sincerità: "Sbaglierò, gioirò, piangerò, canterò, ballerò, sarò quella che sono sempre stata e l’unica che mi riesce essere".

Stefania Orlando ha poi chiamato a raccolta i fan, chiedendo loro il massimo supporto in questa nuova avventura nella casa più spiata d’Italia, alla corte di Alfonso Signorini su Canale 5: "Seguitemi e sostenetemi anche se questa scelta non è la vostra. Io ho deciso di vivere una nuova avventura ed ho tutta l’intenzione di divertirmi. Vi voglio bene".

