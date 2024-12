Grande Fratello, puntata di stasera: Helena vs Javier, due grandi ritorni e una eliminazione, sondaggi e anticipazioni In prima serata su Canale 5 va in onda la 18esima diretta stagionale del reality show di Alfonso Signorini: chi si salva e chi esce, colpi di scena in arrivo

Si ritorna in diretta dalla casa del Grande Fratello. Oggi lunedì 16 dicembre 2024, infatti, va in scena la 18esima puntata stagionale del reality show di Alfonso Signorini; appuntamento, come sempre, in prima serata su Canale 5. Stasera sono attesi due grandi ritorni, ma anche un nuovo televoto che sancirà la prossima eliminazione. Chi sarà costretto a lasciare il GF? E chi arriverà? Scopriamo tutte le anticipazioni e i sondaggi della serata.

Grande Fratello 18, anticipazioni 18esima puntata: cosa succederà stasera

Dopo aver salutato Federica Petagna – eliminata dal televoto dell’ultima puntata – il Grande Fratello si prepara ad accogliere due vecchie conoscenze. Nella puntata di oggi lunedì 16 dicembre 2024, infatti Eva Grimaldi e Stefania Orlando faranno il loro ritorno nella casa più spiata d’Italia. Le ex "vippone" sono state protagoniste della sesta edizione della versione VIP del reality show di Alfonso Signorini e, a distanza di due anni, varcheranno nuovamente l’iconica porta rossa. Al momento non è noto se prenderanno parte al programma come concorrenti o come ospiti ma, come rivelato dai canali social del GF, "non saranno sole". Al reality arriverà infatti anche Maxime Mbanda, rugbista con un passato in Nazionale, cavaliere del lavoro per meriti umanitari (è stato un volontario durante la pandemia). I colpi di scena, insomma, non mancheranno.

All’interno della casa, intanto, continuano a tenere banco le tensioni tra Helena Prestes e Javier Martinez. Il pallavolista argentino ha spiegato di vedere la modella brasiliana come un’amica, ma ha anche mandato messaggi contrastanti. Helena ha preso le distanze (secondo molti per superare la "rottura" con Lorenzo Spolverato) e questa sera Signorini vorrà fare chiarezza sulla situazione, così come su quanto successo tra Zeudi ed Emanuele. Non è da escludere, inoltre, che si possa parlare del racconto "censurato" di Shaila Gatta. Il padre dell’ex velina, inoltre, avrà qualcosa da dirle.

Nomination e sondaggi: chi viene eliminato

Nella 18esima diretta stagionale del Grande Fratello in onda stasera (condotta, come sempre, da Alfonso Signorini, affiancato dalle opinioniste Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli come inviata social) andrà in scena un nuovo televoto eliminatorio. In nomination ci sono Helena Prestes, le Non è la Rai (Ilaria Galassi e Pamela Petrarolo), Shaila Gatta, Stefano Tediosi e Tommaso Franchi. Il concorrente meno votato sarà definitivamente eliminato e dovrà lasciare la casa più spiata d’Italia. Al momento, stando ai sondaggi di ForumFree, Helena Prestes è la favorita numero uno con addirittura il 47% delle preferenze del pubblico, mentre il "duo" delle Non è la Rai (dato al 7%) sarebbe a rischio secondo le proiezioni.

Quando e dove vedere il Grande Fratello (lunedì 16 dicembre 2024)

Il Grande Fratello 18 va in onda stasera in tv su Canale 5. Appuntamento in prima serata a partire dalle 21:30. Streaming live e on demand disponibile, come sempre, sulla piattaforma Mediaset Infinity (tramite app o sito) e sul sito ufficiale del Grande Fratello, dove è possibile seguire la diretta 24h.

