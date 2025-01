Grande Fratello, i sondaggi: mezza casa al televoto e sorpresa Stefania Orlando: chi viene eliminato Nella 24esima diretta stagionale del reality di Signorini su Canale 5 ci sono ben 9 concorrenti in nomination: televoto eliminatorio, chi rischia e chi si salva

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Rischiano (quasi) tutti al Grande Fratello. In occasione della 24esima diretta stagionale del reality show di Alfonso Signorini – in onda oggi lunedì 20 gennaio 2025 – infatti, ci sono ben 9 concorrenti in nomination. Il televoto del pubblico sarà eliminatorio e decreterà chi dovrà lasciare definitivamente la casa più spiata d’Italia; chi si salverà? Chi, invece, è a rischio? Appuntamento, come sempre, in prima serata su Canale 5. Scopriamo tutti i numeri dei sondaggi e analizziamo la situazione nella casa più spiata d’Italia.

Grande Fratello 18, le nomination: chi rischia e chi si salva

Dopo il flop di ascolti dell’ultima puntata (valsa a Lorenzo Spolverato e Amanda Lecciso l’immunità), Alfonso Signorini ha deciso di smuovere le acque al Grande Fratello. Archiviata (forse) la polemica per l’eliminazione di Helena Prestes e una settimana a dir poco "vivace" nella casa più spiata d’Italia, infatti, stasera al GF si riapre il televoto. In attesa dell’ingresso di nuovi concorrenti (ma si parla anche della possibilità dei ripescaggi, forse proprio quello di Helena), nella puntata in onda oggi arriverà una nuova eliminazione.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Metà casa è al televoto. In nomination, infatti, ci sono ben 9 concorrenti: Alfonso D’Apice, Bernardo Cherubini, Emanuele Fiori, Eva Grimaldi, Javier Martinez, Maxime Mbanda, Pamela Petrarolo, Stefania Orlando e Zeudi Di Palma. Emanuele ha ricevuto ben cinque nomination (Pamela, Eva, Ilaria, Zeudi e segretamente da Giglio), mentre Javier è stato nominato nuovamente da Shaila e Lorenzo; Maxime, invece, è stato condannato dalla catena di salvataggio in Super Led, non essendo stato salvato da nessuno dei coinquilini nella scorsa puntata.

I sondaggi: chi viene eliminato

Nella 24esima puntata del Grande Fratello in programma oggi lunedì 13 gennaio 2025 in prima serata su Canale 5 – come anticipato – ci saranno ben 9 concorrenti in nomination. Il televoto, questa volta, sarà eliminatorio: il pubblico è chiamato a votare il proprio gieffino preferito da salvare e il meno votato dovrà lasciare definitivamente la casa più spiata d’Italia. Stando ai sondaggi di ForumFree, al momento, Javier Martinez è il più votato con il 31% delle preferenze. La vera sorpresa, però è Stefania Orlando. Già ribattezzata la "vipera" dagli appassionati, l’ex showgirl è data al 23%, seguita da Pamela Petrarolo (13%). Zeudi Di Palma e Alfonso D’Apice raccoglierebbero rispettivamente il 9% e l’8% delle preferenze; Bernardo Cherubini il 5%. A rischio, invece, Emanuele Fiori (4%), Maxime Mbanda (4%) ed Eva Grimaldi, che chiude le proiezioni con il 3%. Questa la situazione:

Javier Martinez 31%

Stefania Orlando 23%

Pamela Petrarolo 13%

Zeudi Di Palma 9%

Alfonso D’Apice 8%

Bernardo Cherubini 5%

Emanuele Fiori 4%

Maxime Mbanda 4%

Eva Grimaldi 3%

Potrebbe interessarti anche