'Stasera tutto è possibile', pagelle: De Martino esalta Nathalie Guetta (8), Mara Venier e i fagioli (7), Rocio (troppo) brava (6) Promossi e bocciati della puntata di martedì 18 febbraio 2025 dello show comico di Rai Due guidato da Stefano De Martino

Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

Nuova puntata di Stasera Tutto è Possibile, martedì 18 febbraio in prima serata su Rai Due. Lo show guidato da Stefano De Martino, basato sull’arte dell’improvvisazione stimolata da strampalati giochi, torna dopo la settimana di pausa dovuta al Festival di Sanremo. A mettersi alla prova nelle bizzarre sfide di questa sera sono: Herbert Ballerina, Rocio Munoz Morales, Biagio Izzo, Marcello Sacchetta, Massimo Bagnato, Nathalie Guetta, Paolo Ruffini e Francesco Paolantoni e le incursioni dell’imitatore Vincenzo De Lucia, questa sera nei panni di "zia Mara" Venier. Una puntata che inizia letteralmente col botto (con lo scivolone di Nathalie Guetta, grande protagonista della serata) e prosegue tra battute situazioni surreali e comicità grassa acclamata dal pubblico in studio.

La puntata di questa sera ha avuto come tema il Futuro, tra intelligenza artificiale, farina di grilli, macchine del tempo e tanto altro .Momenti divertenti non sono mancati, ma scopriamo secondo noi cosa ha funzionato di più e cosa di meno, con le pagelle di Stasera Tutto è possibile di martedì 18 febbraio 2025.

Stasera tutto è possibile, pagelle puntata 18 febbraio

Nathalie Guetta pensionata agiata, voto: 8. Eleggiamo l’esilarante Nathalie Guetta come grande protagonista della puntata di Stasera Tutto è Possibile di martedì 18 febbraio 2025. L’attrice francese tiene banco per tutta la serata. Dopo un’entrata ad effetto con un clamoroso scivolone, continua a stare al centro della scena, anche perché Stefano De Martino e il resto del cast riescono a stimolare al massimo la sua verve comica, legata anche al suo buffo accento tra francese e italiano dialettale. Esilarante, in particolare, nella stanza inclinata e nel gioco di "Segui il labiale" con Francesco Paolantoni quando, con il collega incuffiato ne approfitta per dirgliene, senza pietà, di tutti i colori.

Le reazioni di Francesco Paolantoni dopo lo speed quiz, voto: 8. Irresistibile anche la reazione furibonda di Francesco Paolantoni alla risposta, giudicata dagli autori sbagliata sui tre uomini che sono andati sulla luna, durante lo Speed Quiz. una gag che si ripete ogni settimana e ogni settimana fa più ridere.

Mara Venier col gioco dei fagioli, voto: 7. Una delle imitazioni più divertenti e centrate di Mara Venier ce la regala, questa sera, Vincenzo De Lucia. L’imitatore napoletano è veramente perfetto, se non nel trucco, certamente nel modulare la voce e soprattutto nello stile espressivo e nei vezzi linguistici e gestuali della regina della domenica. Stasera poi, tira fuori una gag sui "giochi che vanno tanto" e sul desiderio di fare un gioco a Domenica In, che suona assolutamente realistico visto che zia Mara davvero lanciando questa edizione 2024-25 aveva annunciato la grande, e da lei molto desiderata novità, di un gioco con gli spettatori a casa. Gioco che, è durato non più di due settimane,, con relative critiche per un annuncio fatto in pompa magna di un’iniziativa subito o quasi naufragata. Forse con i fagioli/ceci avrebbe avuto più fortuna, chissà.

Herbert Ballerina, non delude mai, voto: 7. Tra gli ospiti fissi di Stasera Tutto è Possibile, Herbert Ballerina rimane uno di quelli che riesce a fare più ridere anche quando interviene meno. A questo comico bastano veramente poche battute e spunti minimi per tirare fuori battute fulminanti e uscite spiazzanti.

Rocio Munoz Morales è brava a fare tutto, ma si diverte troppo poco, voto: 6. Rocio Munoz Morales è bravissima. Sa fare tutto: improvvisa ottimamente, balla, vince sia nei giochi fisici come Patapuff che in quelli più di testa, è giustamente competitiva. E quindi? E quindi, pur essendo veramente brava in tutte queste cose sembra essere molto concentrata sul farle, sul fare il suo lavoro, e in un contesto così chiassoso e anche un po’ cialtrone non sembra riuscire davvero a mollare un pochino e a divertirsi in spensieratezza come tutto quel caos invita a fare.

Massimo Bagnato non pervenuto, voto: 4. Questa sera era ospite della trasmissione anche Massimo Bagnato, ma chi se ne è accorto? Il comico è rimasto sempre in ombra, non è riuscito a tirare fuori battute o situazioni che suscitassero la risata, ma semplicemente perché è sembrato veramente troppo defilato.

Due volte la stanza inclinata, voto: 4. E’ vero che si tratta del gioco che ha dato sin da subito l’identità a Stasera tutto è possibile, ma vedere questa situazione due volte nella stessa serata risulta un po’ pesante. Anche perché, con tutta la fantasia possibile, il tema di puntata è unico e trovare ben due storie in cui far calare gli ospiti, che siano entrambe divertenti e credibili è difficile. Inoltre la seconda stanza inclinata viene proposta a fine serata, come il gran finale, ma dopo oltre due ore di comicità scatenata ma anche piuttosto chiassosa, questa chiusura risulta veramente un po’ troppo pesante.

