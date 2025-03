Stefano De Martino, “STEP? Resta una ciofeca”: la stroncatura clamorosa nonostante i record Dopo la prima serata da record il game show di Rai 1 è stato preso di mira dal critico del Corriere Aldo Grasso: “Stasera Tutto è Possibile resta una ciofeca”

Stasera tutto è possibile convince più di 2 milioni di spettatori, ma non Aldo Grasso. L’ultima puntata del game show condotto da Stefano De Martino, infatti, ha toccato un 14,7% di share da sogno (record del programma) e si è aggiudicato la prima serata, facendo meglio di Rai 1 e Canale 5. Il magic moment di De Martino, tuttavia – come detto – non sta convincendo il critico del Corriere della Sera, che si è scagliato duramente contro lo show di Rai 2. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Stefano De Martino, Aldo Grasso critica Stasera tutto è possibile

Nonostante i numeri da record e il clamoroso successo in prima serata dello scorso martedì con il 14,7% di share, Stasera tutto è possibile non ha ancora convinto Aldo Grasso. Intervenuto sulle pagine del Correre della Sera, infatti, il critico tv non si è fatto persuadere dai numeri di Stefano De Martino, capace di raccogliere più di 2 milioni di spettatori: "Se un programma viene premiato da una grande successo di pubblico e solo pochi bastian contrari sostengono con dedizione irriducibile che si tratta di una ciofeca, è sempre necessario dare ragione al pubblico? No, non sempre: Stasera tutto è possibile è una ciofeca".

Grasso è poi passato all’attacco del cast che – a suo dire – non sarebbe in grado di reggere uno show comico come STEP: "Mi chiedo come si possa ridere delle battute di Biaggio Izzo, Peppe Iodice, Lorella Boccia, Carmen Di Pietro, Paolo Conticini, Amelia Villano, Francesco Paolantoni, Paolo Conticini". Il critico piemontese ha però chiarito di non avere assolutamente nulla di personale contro i comici: "Intendo le battute che fanno in questo programma, magari in altri danno il meglio di sé (…) Quando parlo di Biagio Izzo, un nome a caso, non parlo della persona Biagio Izzo che, ne sono sicuro, è fantastica e spiritosissima e molto cordiale, parlo del personaggio fantasmatico che appare in video". L’attenzione è stata poi rivolta a due momenti ‘bassi’ dello show di Rai 2: "Un critico ha alcuni espedienti per vedere quando un comico sta raschiando il fondo del barile: uno di questi è il travestimento. Quando vedi Vincenzo De Lucia (non so molto di lui) che si traveste da Barbara d’Urso per ripetere tutti i luoghi comuni su Barbara D’Urso, pensi proprio che siamo alla fine: cos’altro ci aspetta? Altro espediente, l’accanimento sul più indifeso. Quando una compagnia di comici prende in giro Carmen Di Pietro, che pur di apparire si lascia sbeffeggiare, provi solo pena per tutti e non ridi".

Dopo avere preso di mira Stefano De Martino e il suo stile di conduzione di Affari Tuoi, dunque, Grasso non ha dunque risparmiato nemmeno STEP: "Stasera tutto è possibile è una sorta di giardino d’infanzia della comicità televisiva (…) Ognuno è libero di farsi piacere ciò che gli pare, ma Stasera tutto è possibile resta una ciofeca".

