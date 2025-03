Stasera in Tv, protagoniste Anna Valle e Antonella Clerici: ecco cosa guardare Se ancora non sapete che programma scegliere stasera, potete puntare su The Voice Senior o la fiction Le onde del passato.

Venerdì sera da divano, pizza e Tv? Bene e se non sapete ancora cosa guardare, ecco qualche consiglio per un perfetto dopocena davanti al piccolo schermo. Stasera, 14 marzo 2025, su Rai 1 tornano le Blind Audition di The Voice Senior: Antonella Clerici e i 4 coach del talent, Clementino, Gigi D’Alessio, Loredana Berte e Arisa, sono pronti per ascoltate, senza vedere, le voci dei nuovi concorrenti. Rai 2 invece dedica la prima serata alla commedia sentimentale 4 metà, con Matilde Gioli e Ilenia Pastorelli, un film per chi cerca emozioni ma con leggerezza.

Su Canale 5, invece, per gli amanti delle fiction c’è il nuovo episodio de Le Onde del passato con Anna Valle: per proteggere Mia Gaetano si sacrificherà mentre Anna e Luca, si troveranno a indagare su un misterioso terzo uomo dello Slang, più vicino di quanto immaginano. Infine, Italia 1 trasmette il poliziesco in prima visione Chief of Station – Verità a tutti i costi, film del 2024 diretto da Jesse V. Johnson, con Aaron Eckhart, Olga Kurylenko e Alex Pettyfe. Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

