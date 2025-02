'Le onde del passato': quante puntate sono, quando finisce e anticipazioni Il calendario completo delle puntate della nuova fiction di Canale 5: le anticipazioni, la trama, il cast e da quanti episodi è composta la serie con Anna Valle.

Al via una nuova fiction targata Mediaset intitolata Le onde del passato, un thriller che lascerà il pubblico con il fiato sospeso con protagonisti Anna Valle e Giorgio Marchesi. La serie è ambientata sull’Isola d’Elba e prende il via dall’estate del 2004 quando due amiche, Anna e Tamara, interpretate rispettivamente da Anna Valle e Irene Ferri, partecipano a un evento musicale. Tuttavia dopo questo concerto le due ragazze sono vittime di violenza su uno yacht. La trama fa poi un salto temporale di vent’anni e ci porta al 2024.

Le onde del passato: anticipazioni, quando inizia

Le puntate della fiction Le onde del passato iniziano stasera, 19 febbraio 2025, alle 21:30 su Canale 5. L’ultima puntata andrà in onda il 21 marzo a meno di stravolgimenti del palinsesto dell’ultimo minuto. Dopo il salto temporale della trama quindi vent’anni dopo Tamara dice ad Anna di aver catturato uno degli uomini che le hanno violentate. Quando il personaggio interpretato da Anna Valle però si reca sull’isola l’uomo viene ritrovato senza vita. L’ispettore che indaga sul caso è Luca Bonnard che ha il volto di Giorgio Marchesi. Quest’ultimo crede di conoscere già Anna e infatti si tratta del ragazzo che nel 2004 le ha salvato la vita quando, dopo essere scappata dallo yacht, ha rischiato di morire annegata in mare. Bonnard pensa che sia stata la stessa Tamara a uccidere il molestatore mentre Anna al contrario difende la sua amica. Quindi si andrà alla ricerca dell’assassino dell’uomo ma anche degli altri colpevoli della violenza fisica di anni addietro.

Le onde del passato: quante puntate sono e quando finisce

Scopriamo come sarà la programmazione della serie TV di Canale 5. Il calendario de Le onde del passato sarà così strutturato. Gli episodi sono 12 e la Mediaset li manda in onda due alla volta per un totale di 6 puntate. Ogni episodio è formato da 50 minuti.

Questo il calendario completo della serie in onda su Canale 5:

Prima puntata – mercoledì 19 febbraio 2025

Seconda puntata – venerdì 21 febbraio 2025

Terza puntata – venerdì 28 febbraio 2025

Quarta puntata – venerdì 7 marzo 2025

Quinta puntata – venerdì 14 marzo 2025

Sesta puntata – venerdì 21 marzo 2025 (finale di stagione)

Il cast completo della prima stagione

Gli attori principali, come detto poc’anzi, sono Anna Valle (Anna Reali) e

Giorgio Marchesi (Luca Bonnard). Poi ci sono Irene Ferri nei panni di Tamara Valente e Margot Adam in quelli di Mia. Gli altri interpreti sono: Fausto Maria Sciarappa, Fiorenza Pieri, Silvia Mazzieri, Maria Rosaria Russo, Vittoria Mangani, Maurizio Donadoni ed Enea Barozzi. La regia è di Giulio Manfredonia.

