Choc in tv, concorrente vince 3,4 milioni di euro (e ne regala metà): cosa è successo a L’Eredità francese La vincita più clamorosa della storia dei quiz l'ha fatta un ragazzo di 22 anni che è diventato una celebrità in tutto il mondo e ora deve capire cosa fare di 23 auto, 11 motorini e 35 chili di caramelle

"Il supercampione dei supercampioni dei quiz del mondo". Forse, per dare un’idea dell’impresa immane dell’appena 22enne Emilien, concorrente dei record della versione francese dell’Eredità, potremmo definirlo in questo modo roboante, ma che non si discosta troppo dalla realtà. Un concorrente record, che ha conquistato un montepremi record e che ha una destinazione finale davvero sorprendente e impensabile alle nostre latitudini.

Se noi, nel seguitissimo gioco pre-serale di Rai Uno condotto ora da Marco Liorni, siamo stati abituati alle prestazioni più che brillanti di supercampioni come Massimo Cannoletta, Christian Giordano o Gabriele Paolini, bisogna dire che la loro preparazione e bravura e soprattutto il bottino finale conquistato, è lontanissimo dal record del mostruoso Emilien, così come è incredibile la fine che questa montagna di soldi e premi ha fatto.

Emilien sbanca L’Eredità francese e divide il montepremi con una pensionata sconosciuta

L’Eredità francese si chiama Les 12 coups de midi e pur avendo una formula simile per quasi tutto il gioco al nostro preserale, va in onda su TF1 nella fascia del mezzogiorno. Il montepremi in palio ogni puntata è composto di gettoni d’oro e premi importanti come auto, viaggi, motorini ecc.

Emilien è cresciuto guardano il programma con i nonni, e proprio su insistenza della nonna ha provato a partecipare. Il primo provino lo ha fatto che aveva 18 anni ma è stato scartato perché troppo timido. A 20 anni invece è stato preso. E’ entrato nello studio dell’Eredità francese il 25 settembre del 2023, uscendone sconfitto solo il 6 luglio 2025. Quasi due anni di vittorie, 21 mesi per la precisione e 646 puntate, che lo hanno portato a conquistare una cifra da capogiro: oltre 3,4 milioni di euro di montepremi. Numeri che hanno fatto diventare immediatamente il giovane Emilien una celebrità, e non solo in Francia, se è vero che anche il New York Times si è interessato a questo preparatissimo studente di storia dell’Università di Tolosa, tanto da dedicargli addirittura un’ampia intervista.

Ciò che ha colpito moltissimo, oltre alla bravura di Emilien è anche la destinazione del montepremi. Le fatiche del "Il supercampione dei supercampioni dei quiz del mondo" infatti, sono andate a far felice non solo Emilien e la sua famiglia ma anche una sconosciuta pensionata 72enne che, estratta a sorte si è vista riconoscere l’astronomica cifra di oltre 1,7 milioni di euro.

Siamo certi dunque, che il classico chiacchiericcio di haters social che da queste parti spesso è declinato nel "hanno vinto troppo, dovrebbero mettere un limite alle vincite", nel caso di Emilien non sia scattato e anzi, ci fosse un motivo in più per tifare per lui, visto che la fortunatissima signora è stata estratta a sorte tra i telespettatori della trasmissione cosa che sarebbe potuta accadere a chiunque.

A Etienne, tra soldi e premi è rimasto un gruzzolo di oltre 2,5 milioni di euro (800 mila euro in premi tra cui 23 auto, 11 motorini, svariati viaggi, telefonini, tv e pure 35 chili di caramelle), ma ha già detto che donerà molte cose: ora il suo progetto di vita prevede un anno sabbatico in giro per il mondo a godersi la vincita, poi si vedrà.

