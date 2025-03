L'Eredità, Veronica sbaglia la Ghigliottina e si esprime 'male'. Scatta la polemica: "Se questa è cultura" Nella puntata del 13 marzo, Veronica arriva alla Ghigliottina dopo un Triello con Giulia e Stefano, suo avversario anche nei 100 secondi: cosa è successo dopo

Nella nuova puntata de L’Eredità, condotta da Marco Liorni su Rai Uno giovedì 13 marzo 2025, Veronica torna a giocare alla Ghigliottina per portarsi a casa il montepremi del valore di 185mila euro dopo un Triello che ha visto protagonisti anche Giulia e Stefano, suo rivale pure nella manche dei "100 secondi". Vediamo insieme cosa è successo nella puntata del 13 marzo e le polemiche sui social iniziate una volta finita la partita de L’Eredità.

L’Eredità, puntata 13 marzo 2025: cosa è successo

Dopo le prime manche del game show, le meno calde del gioco, al Triello arrivano Giulia, grazie al primo parolone, Stefano, indovinando il secondo parolone, e Veronica, dopo aver vinto la sfida contro il giovane Alessio. Una volta iniziata la manche, la prima domanda "pigliatutto" è di Giulia che punta subito al montepremi di Veronica, il più alto in gioco. La concorrente però sbaglia la risposta e perde la metà del suo montepremi, con Veronica che si ritrova con ben 55mila euro in dote e Giulia solo con 15mila euro di eredità. Veronica indovina anche le domande successive e arriva ad avere 105mila euro nel ‘portafogli’. Poi, sempre per quest’ultima, c’è la seconda domanda "pigliatutto": la concorrente sfida Stefano perché ha 5mila euro in più di Giulia, ovvero 20mila euro, e questa volta azzecca la risposta, lasciandolo con 0 euro in cassa mentre il suo montepremi sale a 125mila euro. Il quesito da 50mila euro non trova soluzione grazie a Veronica, perché a indovinare la risposta è Stefano dopo che la concorrente ha perso la mano di gioco sbagliando la risposta. Con i 50mila nelle tasche, Stefano entra di diritto nella prova dei "100 secondi" insieme a Veronica: i due si contendono i 185mila euro, il valore della Ghigliottina.

Come anticipato, Stefano e Veronica giungono ai "100 secondi", e quest’ultima perde in pochi secondi la mano di gioco che passa a Stefano, il quale la mantiene solo per una domanda. I due concorrenti, tra un errore e l’altro, danno vita a una vera e propria partita di ping pong dove entrambi non brillano. È Veronica a giocare alla manche più attesa, quella della Ghigliottina, per 185mila euro. La concorrente, dimezzando una sola volta il montepremi, ora del valore di 92.500 euro, trova i 5 indizi: "Notizie", "Permesso", "Capitali", "Sospesa" e "Ritirare". Dopo i canonici secondi di attesa, Veronica scrive sul cartoncino la parola "Lettera", ma non è convinta della sua soluzione, che infatti è errata: il termine scelto dagli autori è "Circolazione".

Le polemiche sui social

Dopo la puntata del 13 marzo 2025 de L’Eredità, sentendo parlare la siciliana Veronica e scoprendo la parola finale della Ghigliottina, scattano le polemiche sui social: "Sì ma tra ieri e oggi ghigliottina difficile", "Io questa non la sopporto!!!", "Non si capisce nulla", "Non si capisce un ca**o di quello che dice", "Stasera boh!", "Madonna santa, le domande di stasera sono scellerate", "Domande sempre più imbarazzanti. Se questa è cultura… (l’utente si riferisce ai 100 secondi, ndr)".

