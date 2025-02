Stasera in tv (9 febbraio): Fazio beffa la Rai e punta al record, per Ranucci si mette male. Perché Tutti gli appuntamenti da non perdersi questa domenica sera. Dai film internazionali in programma, ai talk come quelli di Ranucci e di Giuseppe Brindisi

Una selezione dei migliori appuntamenti televisivi del fine settimana, dalle serie più belle del momento, ai film da non perdere. Ecco cosa vedere in chiaro in questa conclusione del weekend, domenica 9 febbraio 2025.

Stasera in tv (9 febbraio), cosa vedere: Mina Settembre, sfida a tre con Fazio e le Iene

Su Rai 1, viene trasmessa la serie Mina Settembre, che segue le vicende di un’assistente sociale napoletana alle prese con casi complessi e dinamiche familiari intricate. La serie spicca per il gradimento del pubblico e gli ottimi ascolti, ma ad attentare al suo successo troviamo Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio, che stasera ha impacchettato un puntatone con Carlo Conti (pronto a svelare in anteprima il Festival 2025) e Bill Gates. Due ospiti di livello assoluto, di cui il primo – Conti – rappresenta un piccolo smacco alla Rai che, così come lo scorso anno con Amadeus, sarà costretta a vedere il conduttore di Sanremo presentare ufficialmente la kermesse su una rete rivale. Proprio la puntata evento organizzata da Fazio potrebbe coincidere con un calo di Report, che in parte condivide lo stesso pubblico di CTCF. Stasera Ranucci, salito all’8,1% di share la scorsa settimana, rischia quindi di vedere calare i suoi indici d’ascolto anche se la puntata promette bene, con un’inchiesta molto attesa sui presunti dossier mirati creati contro la trasmissione. Contemporaneamente, su Italia 1 va in onda Le Iene di Veronica Gentili e Max Angioni, un programma che alterna servizi investigativi a momenti di intrattenimento, spesso caratterizzato da uno stile irriverente.

Programmi tv stasera, domenica 9 febbraio: Tradimento vs Zona Bianca

Rai 2 propone invece la serie americana 9-1-1, focalizzata sulle emergenze affrontate quotidianamente da operatori del pronto intervento. Canale 5 manda in onda la soap opera Tradimento, ricca di intrighi e colpi di scena. Intanto, su Rete 4, è previsto il programma di attualità Zona Bianca di Giuseppe Brindisi, che approfondisce temi politici e sociali con dibattiti e interviste. Per quanto riguarda i film in programmazione, su Iris viene trasmesso Race: Il colore della vittoria, un film biografico che racconta la straordinaria storia dell’atleta afroamericano Jesse Owens, il quale, durante le Olimpiadi di Berlino del 1936, vinse quattro medaglie d’oro, sfidando le teorie razziali naziste. Su TwentySeven, è in programma Tom & Jerry, un film del 2021 che combina live-action e animazione, in cui il celebre gatto e topo si trasferiscono a New York. Infine, su Cine 34, viene proposto Com’è bello far l’amore.

