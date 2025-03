Stasera in tv (5 marzo): Gerry Scotti riappare e Federica Sciarelli rischia contro Rocco Schiavone I programmi da vedere oggi, mercoledì 5 marzo, in prima serata: dal nuovo appuntamento con ‘Chi l’ha visto?’, a Fuori dal coro e Gerry Scotti su Canale 5

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

Cosa vedere stasera in tv? Ce n’è per tutti i gusti nei palinsesti delle reti televisive in chiaro anche in questo mercoledì 5 marzo 2025. Ecco i principali programmi da non perdere.

Stasera in tv (5 marzo), cosa vedere: Federica Sciarelli ha un nuovo rivale con Lo show dei record

La serata televisiva del 5 marzo 2025 offre una varietà di programmi che spaziano dall’intrattenimento leggero all’approfondimento giornalistico, passando per il cinema d’azione e le serie televisive. Ecco una panoramica dei principali appuntamenti in prima serata sui canali nazionali. Su Canale 5 va in onda la prima puntata di Guinness – Lo show dei record 2025 (QUI le anticipazioni della puntata), il celebre programma di Gerry Scotti che presenta performance straordinarie e tentativi di superare record mondiali in vari ambiti. La trasmissione, nota per il suo mix di spettacolarità e curiosità, è da anni un appuntamento fisso per chi cerca intrattenimento e stupore. Contemporaneamente, su Rai 3, viene trasmesso Chi l’ha visto? (QUI le anticipazioni della puntata), il programma di approfondimento di Federica Sciarelli che si occupa di persone scomparse e casi irrisolti. Con la sua lunga tradizione, questa trasmissione rappresenta un punto di riferimento per chi desidera informarsi su vicende spesso complesse e toccanti, offrendo aggiornamenti e coinvolgendo il pubblico nella ricerca di soluzioni. Mercoledì scorso Federica Sciarelli ha svettato nella classifica degli ascolti tv con un ottimo 10%, a conferma dell’ottimo momento di forma vissuto da Chi l’ha visto?, resta da vedere però se l’arrivo del nuovo rivale Gerry Scotti andrà a intaccare gli ascolti del programma.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Su Rai 1, invece, la serata inizia con Affari tuoi di Stefano De Martino, il popolare gioco a premi che coinvolge concorrenti da tutta Italia. A seguire, va in onda il film The Fabelmans. Su Rai 2 prosegue la serie Rocco Schiavone, reduce del boom della scorsa settimana (10,3% di share), che segue le vicende dell’irriverente vicequestore interpretato da Marco Giallini. Italia 1 propone il film Geostorm, un thriller catastrofico che narra di eventi climatici estremi e di un tentativo di salvare il pianeta da una tempesta globale. Su Rete 4, invece, spazio all’informazione e al dibattito con Fuori dal coro, il programma condotto da Mario Giordano, che affronta temi politici e sociali con un taglio spesso provocatorio. Merita una citazione anche Aldo Cazzullo, che stasera in tv su La7 tornerà in onda con Una giornata particolare: la puntata di oggi (una replica) racconterà l’ultima notte di Pompei prima della terribile eruzione del Vesuvio del 79 d.C.

Oltre ai programmi principali, la serata offre anche una selezione di film su altri canali. Su 20 viene trasmesso Survivor, un thriller che vede una funzionaria del Dipartimento di Stato americano in fuga dopo essere stata incastrata per un crimine che non ha commesso. Su Iris va in onda Nella valle di Elah, un dramma che segue un padre alla ricerca della verità sulla scomparsa del figlio, soldato appena rientrato dall’Iraq. Su Cine 34, invece, c’è spazio per la commedia italiana con Una festa esagerata, che racconta le disavventure di una famiglia napoletana alle prese con l’organizzazione di una festa di compleanno. Con una tale varietà di offerte, la serata del 5 marzo 2025 promette di soddisfare i gusti di tutti gli spettatori.

Guarda il video per scoprire tutti i programmi selezionati per te da Libero Magazine.

Consulta la guida completa ai programmi della serata.

Potrebbe interessarti anche