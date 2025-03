Stasera in tv (19 marzo): Benigni fa la storia su Rai 1 (10 anni dopo) e Sciarelli minaccia Gerry Scotti I programmi da vedere oggi, mercoledì 19 marzo, in prima serata: riflettori sullo show di Benigni show su Rai 1, poi Lo show dei record e ‘Chi l’ha visto?’.

Cosa vedere stasera in tv? Ce n’è per tutti i gusti nei palinsesti delle reti televisive in chiaro anche in questo mercoledì 19 marzo 2025. Ecco i principali programmi da non perdere.

Stasera in tv (19 marzo), cosa vedere: Roberto Benigni mattatore su Rai 1 con Il sogno

La serata televisiva di oggi, 19 marzo 2025, offre una varietà di programmi che sapranno soddisfare i gusti di ogni spettatore. In particolare, la novità della serata riguarda Rai 1, che dopo il consueto appuntamento con Affari Tuoi proporrà lo spettacolo di Roberto Benigni intitolato Il Sogno, trasmesso in contemporanea anche su San Marino RTV. Dieci anni dopo il successo dei "Dieci Comandamenti", l’attore premio Oscar si concentra sul presente e sul futuro, offrendo uno show ricco di emozioni e riflessioni condite dal suo magico tocco da affabulatore. Visti i risultati delle sue precedenti uscite televisive, è facile ipotizzare che anche stavolta Benigni farà il botto. Nel 2002, infatti, con ‘l’Ultimo canto del Paradiso" di Dante fermò il Paese davanti alla tv conquistando il 45,48% di share, mentre 5 anni dopo tornò sulla prima rete con Il Quinto dell’Inferno con share al 35,68%; nel 2012, "La più bella del mondo" – la serata dedicata al racconto della Costituzione della Repubblica Italiana, volò al 43,94%, mentre nel 2014 con "I dieci comandamenti" (in due prime serate), conquistò il 33,2% e il 38,3%.

Programmi tv stasera 19 marzo: Federica Sciarelli sfida Lo show dei record

I principali competitor di Benigni saranno due trasmissioni spiccano per la loro longevità e l’affezione del pubblico: Guinness – Lo show dei record su Canale 5 e ‘Chi l’ha visto?’ su Rai 3. Lo show di condotto da Gerry Scotti, porta sul piccolo schermo le imprese più straordinarie e curiose da tutto il mondo. Uomini e donne provenienti da ogni angolo del pianeta si sfidano per superare i propri limiti, sotto l’attento sguardo dei giudici del Guinness World Records. La trasmissione continua a stupire e intrattenere grazie alle performance uniche e spesso incredibili dei partecipanti. Dall’altra parte, Chi l’ha visto?, in onda su Rai 3, è il programma investigativo per eccellenza dedicato alla ricerca di persone scomparse e alla risoluzione di misteri irrisolti. Condotto da Federica Sciarelli, il programma la settimana scorsa ha compiuto un ulteriore balzo in avanti di share toccando quota 12,3%, avvicinandosi molto a Lo show dei record che ha vinto la serata senza brillare (14,1%).

Su Rai 2, invece, archiviata la sesta stagione di Rocco Schiavone (che ha riscosso un ottimo successo di pubblico), va in onda il film The Equalizer 2, con Denzel Washington nei panni di un ex agente segreto in cerca di giustizia. Italia 1 propone Red, un film che combina azione e commedia, con un cast stellare che include Bruce Willis e Helen Mirren. Rete 4, invece, offre una serata dedicata all’approfondimento con Fuori dal coro, il talk show di Mario Giordano che analizza i principali temi di attualità, mentre Aldo Cazzullo terrà ancora banco su La7 con una replica di Una giornata particolare.

Infine, per chi desidera esplorare altre opzioni cinematografiche, su 20 va in onda Interstellar, il capolavoro di Christopher Nolan che porta gli spettatori in un viaggio attraverso lo spazio e il tempo. Su Iris c’è Nemico pubblico, un thriller avvincente con Will Smith e Gene Hackman, mentre Cine 34 propone I mostri oggi, una raccolta di episodi che ritraggono vizi e virtù dell’Italia contemporanea.

