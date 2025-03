Stasera in tv (12 marzo): scontro Federica Sciarelli-Gerry Scotti, ma occhio al boom di Rocco Schiavone Tutti i programmi tv da non perdere stasera. Dall'ultima puntata di Rocco Schiavone su Rai 2, fino alle inchieste di Fuori dal Coro e Chi l'ha visto?

Cosa vedere stasera in tv? Ce n’è per tutti i gusti nei palinsesti delle reti televisive in chiaro anche in questo mercoledì 12 marzo 2025, che offrirà spunti interessanti per tutti i gusti, dall’intrattenimento, fino all’informazione e il cinema internazionale.

Stasera in tv (12 marzo), cosa vedere: Chi l’ha visto contro lo Show dei record

La serata del 12 marzo 2025 si preannuncia ricca di programmi interessanti, con una varietà di contenuti per soddisfare tutti i gusti. Due programmi molto diversi tra loro si contendono l’attenzione del pubblico: Guinness – Lo show dei record su Canale 5 e Chi l’ha visto? su Rai 3.

Da un lato, Guinness – Lo show dei record, sotto la guida di Gerry Scotti porta sul piccolo schermo le imprese più incredibili e spettacolari da tutto il mondo. Tra prove di forza, agilità e resistenza, il programma regala emozioni e intrattenimento puro, con una serie di record sempre più sorprendenti. Perfetto per chi ama il lato più curioso e straordinario dello spettacolo. Dall’altro, Chi l’ha visto? offre un approccio completamente diverso, sempre con la direzione di Federica Sciarelli affrontando con rigore giornalistico casi di persone scomparse e misteri ancora irrisolti. Con il coinvolgimento del pubblico e testimonianze dirette, il programma continua ad essere un punto di riferimento per chi cerca approfondimento e impegno civile in prima serata. Sette giorni fa, la prima puntata dell’edizione 2025 dello show dei record ha vinto la serata conquistando il 14,8 di share, ma Chi l’ha visto? ha performato oltre le aspettativa salendo fino al 11.67% di share. Stasera Federica Sciarelli potrebbe crescere ulteriormente e puntare a un risultato storico grazie a una puntata particolarmente attesa in cui si parlerà del clamoroso colpo di scena nel caso dell’omicidio di Serena Mollicone: i giudici della corte di Cassazione, infatti, hanno annullato l’assoluzione di Franco Mottola, del figlio Marco e della moglie Anna Maria, accusati di omicidio volontario e occultamento di cadavere, stabilendo che ci sarà un nuovo processo d’appello.

Passando agli altri canali, Rai 1 propone prima Affari tuoi e a seguire il film What’s love?. Su Rai 2 torna invece la serie Rocco Schiavone, con nuove indagini del vicequestore interpretato da Marco Giallini, mentre su Italia 1 l’azione è protagonista con il film Rampage: Furia animale, che promette adrenalina e spettacolo. Su Rete 4, invece, c’è spazio per l’attualità con Fuori dal coro, il talk show di Mario Giordano che affronta temi di cronaca e politica con il consueto stile diretto.

Infine, tra i film in onda sulle altre reti, segnaliamo Trafficanti su 20, un’avventura criminale ispirata a una storia vera, Cast Away su Iris, un grande classico con Tom Hanks, e la commedia italiana Se mi lasci non vale su Cine 34, perfetta per chi cerca leggerezza e risate. Insomma, ce n’è davvero per tutti i gusti: tra record mozzafiato, cronaca, cultura e cinema, la serata televisiva del 12 marzo 2025 offre un’ampia scelta per il pubblico.

