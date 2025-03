Stasera in tv (29 dicembre), Carlo Conti sfida Maria De Filippi dopo la batosta. Perché stavolta può riscattarsi I programmi da vedere in tv nel prime time di sabato 29 marzo. Su Rai 1 torna Ne vedremo delle belle, e Amici continua la scelta del vincitore.

Una selezione dei migliori appuntamenti televisivi del fine settimana, dalle serie più belle del momento, ai film da non perdere. Ecco cosa vedere in chiaro stasera, sabato 29 marzo 2025, tra tante opzioni interessanti.

Stasera in tv (29 marzo), Carlo Conti su Rai 1 e Maria De Filippi su Canale 5

Sabato 29 marzo 2025, la prima serata televisiva offre un’ampia scelta tra talent, serie TV, film e programmi di approfondimento, con un palinsesto ricco e variegato. Su Rai 1, la serata si apre con Affari Tuoi, il celebre gioco dei pacchi che tiene incollati milioni di spettatori grazie alla sua combinazione di fortuna e strategia. A seguire, il pubblico potrà assistere al nuovo show Ne vedremo delle belle, condotto da Carlo Conti. Il programma punta a riportare in scena alcune delle showgirl più amate degli anni ’90 e 2000, che si sfidano in esibizioni di canto, ballo e spettacolo. Una giuria di esperti e personaggi del mondo dello spettacolo avrà il compito di valutare le performance, promettendo una serata di grande intrattenimento.

In diretta concorrenza, su Canale 5 va in onda il serale di Amici, il talent show di Maria De Filippi che continua a essere un punto di riferimento per gli appassionati di musica e danza. La puntata del 29 marzo vedrà i giovani talenti della scuola sfidarsi in prove sempre più impegnative, sotto l’occhio attento di una giuria composta da artisti e professionisti del settore. Sette giorni fa, la corazzata di Maria De Filippi ha stravinto la serata conquistando il 27,9% di share, travolgendo il talent show di Carlo Conti che ha registrato il 17,6%. L’impressione è che anche stasera la sfida potrebbe essere segnata a favore del talent di Canale 5, anche se Carlo Conti – secondo spifferi fuoriusciti da Viale Mazzini – sembrerebbe intenzionato a calibrare il suo nuovo format – allungando la durata delle puntate e snellendo e la formula del contest -per renderlo più appetibile al grande pubblico del sabato sera.

Sul fronte delle serie TV, Rai 2 propone nuovi episodi di F.B.I., la serie crime che segue le indagini di un team dell’FBI impegnato a risolvere casi complessi e pericolosi. Su Rai 3, invece, spazio all’informazione con Indovina chi viene a cena, il programma che approfondisce temi legati all’ambiente, alla salute e all’alimentazione, offrendo spunti di riflessione su questioni di grande attualità.

Per chi preferisce il cinema, Italia 1 propone l’avventura animata di Madagascar 2, un film adatto a tutta la famiglia che garantisce risate e divertimento. Rete 4, invece, punta sulla tradizione con Il ritorno di Don Camillo, un grande classico che continua a conquistare il pubblico con le vicende del celebre parroco e del sindaco Peppone.

Infine, gli appassionati di film troveranno altre proposte interessanti: su Iris andrà in onda il thriller Formula per un delitto, su 20 il film d’azione Codice: Swordfish, mentre La 5 offrirà una storia romantica con Inga Lindstrom – Musica di un amore antico. Un sabato sera ricco di alternative, perfetto per soddisfare tutti i gusti televisivi.

